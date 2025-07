Un bimbo di 8 anni di Lainate è stato multato dopo che in bici si è scontrato con un camion parcheggiato sulla cicabile

A Lainate è successa una notizia che sta facendo non poco chiacchierare sul web e sui social, visto che un bimbo di soli 8 anni, a bordo di una bicicletta, è stato multato per aver urtato un camion parcheggiato sulla ciclabile, ovviamente in divieto di sosta. La vicenda si è verificata il 2 maggio scorso e sembrava morta e sepolta fino a che pochi giorni fa il padre del bimbo non ha ricevuto una multa. Elia, il piccolo di 8 anni, stava circolando sulla sua biciclettina quando ad un certo punto è finito contro un camion, e cadendo si è fatto anche il male.

Terremoto Campi Flegrei/ Lucia Pappalardo nuova direttrice Osservatorio: “I sismi continueranno”

Peccato però che quel camion, sulla pista ciclabile non doveva esserci ma i vigili di Lainate hanno multato il padre del piccolo e non il proprietario del mezzo pesante. Quando era avvenuto l’accaduto il padre, ligio al dovere, aveva deciso di informare la polizia municipale che il figlio fosse finito contro il camion, e due mesi dopo ha ricevuto un verbale.

Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 luglio 2025: la guida di Maria, il Dio di amore e di pace

BIMBO DI 8 ANNI DI LAINATE MULTATO IN BICI: LA RICOSTRUZIONE

Il 42enne ingegnere ambientale Diego era in vacanza in Valle d’Aosta quando via PEC ha ricevuto appunto la contravvenzione da 38,45 euro. Una cifra sicuramente non importante, ma perchè questa multa? Si è giustamente domandato Diego. Al padre viene contestata la violazione dell’articolo 141/2-11 del Codice della strada, visto che non avrebbe di fatto vigilato sul figlio che circolava in bici, evitando che lo stesso perdesse il controllo.

Parlando con il Corriere della Sera il padre però non ci sta: “La bici era nuova, aveva gomme da 24 pollici, forse più grande del dovuto perchè ho fatto male i calcoli”, raccontando poi che dopo lo scontro il piccolo Elia ne è uscito un po’ ammaccato. La famiglia ha deciso di medicarlo a casa ma Diego si dice certo che “Se avessimo portato il figlio al Pronto Soccorso gli avrebbero dato 5 giorni di prognosi”. Ha avuto qualche escoriazione, di conseguenza ha preferito non congestionare l’ospedale e tenerselo a casa “Era una questione di senso civico”, aggiunge parlando con il quotidiano di via Solferino. Emerge quindi un padre che cerca di educare il figlio al rispetto delle regole ma anche una persona a cui piace vivere all’aria aperta, credendo nella mobilità sostenibile.



Delitto di Garlasco, Taccia polemica su Ignoto 3/ "Non vanno cercati ignoti perché non c'è nulla su Sempio…"

BIMBO DI 8 ANNI DI LAINATE MULTATO IN BICI: IL COMMENTO DEL SINDACO

Eppure il comportamento del padre ha fatto storcere il naso ad Alberto Landonio, il sindaco di Lainate, che sempre parlando con il Corriere della Sera ha spiegato: “Non avrei fatto il paladino”, aggiungendo che lo stesso, dopo l’incidente, avrebbe dovuto prendere il figlio e andarsene senza avvisare nessuno, difendendo poi l’operato della polizia locale. “E’ un passaggio pedonale non una pista ciclabile”, aggiunge, specificando che “La polizia locale ha semplicemente applicate il codice della strada”, una norma pensata appositamente per evitare pericoli. Diego ha raccontato di aver inviato una PEC al Comune a sua volta chiedendo lumi e che ovviamente pagherà la multa, rimasto senza dubbio stupito da quanto accaduto.

Ma il camionista? Non è ben chiaro se il mezzo pesante sia stato multato o meno ma visto come sono andate le cose lo si spera. La vicenda ha dato vita a non poche discussioni online, e nella maggior parte dei casi hanno dato ragione al papà e al piccolo, come ad esempio chi scrive: “Quando un mezzo è di intralcio alla circolazione, in caso di incidente, dovrebbe avere torto. Questa era una regola di parecchi anni fa non so se sia ancora in vigore”. C’è chi scrive: “Quindi cornuto e mazziato”, visto che il padre ha fatto il suo dovere ma non è stato ripagato, infine c’è chi commenta semplicemente con “Follia”. Se il sindaco dice che il padre avrebbe potuto andarsene senza dire nulla, forse anche i vigili avrebbero potuto chiudere un occhio in questo caso vista la situazione particolare.