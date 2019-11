L’Aja, passanti accoltellati: 3 feriti/ Olanda sotto choc: aggressore in fuga

L’Aja, passanti accoltellati da un uomo: paura in Olanda, torna l’incubo terrorismo dopo quanto accaduto lo scorso 5 maggio 2018. Come riporta la stampa locale, tre persone sono state ferite con un’arma da taglio nella via principale dello shopping: l’aggressore, un uomo di carnagione scura di circa 45-50 anni, è in fuga. Nell’identikit diramato dalle forze dell’ordine, l’assalitore indosserebbe una maglia nera, una sciarpa e pantaloni da jogging grigi. La zona è stata chiusa dalla polizia ma non sono mancati disagi: oggi è giorno del Black Friday e c’erano centinaia di persone al centro commerciale Hutsons Bay (dove si è consumato l’attacco). Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: secondo le primissime indiscrezioni, l’assalitore avrebbe scelto a caso le sue vittime e, dopo l’aggressione, sembra essere sparito nel nulla.

L’AJA, PASSANTI ACCOLTELLATI IN CENTRO CITTA’: TRE FERITI

L’aggressione, avvenuta sulla Grote Marktstraat, ricorda molto da vicino i fatti del 5 maggio 2018: a darne conferma una fonte al De Telegraaf. Non è noto quanto siano gravemente ferite le vittime, evidenzia il quotidiano olandese: le tre vittime dell’attacco sono state trasportate all’ospedale e sono attese novità a stretto giro di posta sulle loro condizioni. Ecco il racconto di una testimone: «Nessuno sapeva cosa stesse succedendo. Inizialmente hanno parlato di uno sparo. Mi auguro che le vittime si rimettano». Un giovane residente ha spiegato: «C’erano molte persone, non si poteva andare oltre perché tutto era chiuso. Ora la situazione sembra più tranquilla. Ho visto quattro ambulanze allontanarsi, urgentemente, sembrava». Attesi aggiornamenti, dunque, sulle condizioni dei feriti e sulla caccia all’aggressore: le forze di polizia stanno battendo tutte le piste, avvalendosi dell’ausilio di diversi elicotteri per perlustrare la zona. Ricordiamo che nelle scorse è stato registrato un attacco simile a Londra, al London Bridge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA