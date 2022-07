L’alba del gran giorno/ Su Rete 4 il film con Robert Stack

L’alba del gran giorno, film di Rete 4 diretto da Jacques Tourneur

L’alba del gran giorno è un film western del 1956 che andrà in onda alle 16,50 su Rete 4 oggi, 12 luglio. La regia della pellicola è firmata da Jacques Tourneur e il cast comprende: Robert Stack, Virginia Mayo, Raymond Burr, Ruth Roman e Alex Nicol. Il film rappresenta l’ultimo di genere western del regista, il quale è anche figlio d’arte perché suo padre è stato un grande regista francese. Virginia Mayo è stata una ballerina oltre che attrice e ha partecipato a numerose pellicole di successo.

Oltre a lavorare per il cinema, è comparsa in tante produzioni televisive come: Santa Barbara, Love Boat, Sulle Strade della California e La Signora in giallo. Robert Stack è stato un grande attore americano, protagonista di numerose pellicole di successo, ma deve la sua fama alla serie televisiva Gli Intoccabili. È apparso anche nella fortunata soap in onda negli anni 80 Falcon Crest. Anche Raymond Burr deve la sua fama a famose serie televisive come Ironside e Perry Mason. Ruth Roman, a sua volta, deve la sua notorietà non solo alle pellicole cinematografiche, ma anche alle serie televisive La lunga estate calda e La signora in giallo.

L’alba del gran giorno, la trama

La vicenda de L’alba del gran giorno è ambientata durante la guerra di secessione americana, quando è in corso la febbre dell’oro e imperversa la guerra tra nordisti e sudisti. Un giocatore d’azzardo di nome Owen Pentecost, arriva a Denver, nel Colorado, perché è spinto dalla sete di ricchezza e con la speranza di poter trovare anche lui, i tanti giacimenti dell’oro. Il signor Pentecost, oltre ad essere abile nel gioco, è anche molto fortunato, infatti, grazie ad una partita di poker, diventa proprietario di un saloon.

Oltre ad essere fortunato nel gioco, lo è anche dal punto di vista sentimentale, in quanto fa invaghire di lui due donne, una di nome Boston, lavora nel suo locale e l’altra che si chiama Anna Mery, è giunta da poco in città con l’intento di aprire un negozio di moda. La rosea situazione purtroppo degenera a causa dell’arrivo in città di un agente dell’Unione che desidera cercare tutto l’oro possibile per trarre il maggiore vantaggio. Il signor Pentecost fa parte dei Confederali e di conseguenza è costretto a scontrarsi non solo con lui ma anche con la maggior parte degli abitanti della città.

