L’alba del gran giorno/ Su Rete 4 il film con Virginia Mayo (oggi, 10 novembre)

L’alba del gran giorno va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, martedì 10 novembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1956 dalla casa cinematografica della RKO Radio Pictures con la regia affidata a Jacques Tourner. Il soggetto è stato scritto da Robert Hardy Andrews con sceneggiatura di Lesser Samuels, le musiche della colonna sonora portano la firma di Leith Stevens mentre la scenografia è di Jack Okey. Nel cast sono presenti tanti attori piuttosto famosi soprattutto negli anni cinquanta tra cui Virginia Mayo, Robert Stack, Ruth Roman, Alex Nicol, Raymond Burr, Leo Gordon e Regis Toomey.

L’alba del gran giorno, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de L’alba del gran giorno. Siamo nell’epoca in cui il continente americano si sta per preparare al dramma della Guerra di Secessione. In un contesto sociale abbastanza complicato, vive un famoso giocatore d’azzardo di nome Owen il quale dopo aver girovagato in lungo e in largo per il Continente a stelle e strisce, si ritrova nella città di Denver, nello stato del Colorado. Il motivo per il quale ha deciso di venire in questa parte degli Stati Uniti è legato soprattutto alla sua esigenza di voler mettere le mani su un enorme quantitativo di ricchezza e in particolar modo sta cercando di trovare un nuovo giacimento di oro. Per lui questa sarebbe un’incredibile opportunità di poter svoltare la propria vita e mettere su un vero e proprio impero economico.

Inoltre, durante una partita di poker in cui ancora una volta vuole far leva sulle sue capacità e soprattutto sul suo sangue freddo, riesce ad ottenere un’incredibile vincita che lo rende il proprietario di un importante saloon. Tuttavia, quest’improvvisa ricchezza che sta per travolgerlo gli comporterà delle problematiche soprattutto per quanto concerne la gestione degli affetti sentimentali.

Infatti, si troverà nel bel mezzo di una vera e propria disputa amorosa che vede da una parte una donna di nome Boston e dall’altra una donna di nome Ann. Sono due donne molto differenti e per vivere fanno delle attività molto diverse. La situazione diventerà ancora più caotica nel momento in cui nella città del Colorado arriva un agente unionista di nome Stefan il quale è stato inviato in questa zona per riuscire ad ottenere il maggior quantitativo di oro per poter permettere alla sua fazione di avere la meglio nell’ormai imminente Guerra di Secessione.

Da questo momento in poi il giocatore d’azzardo dovrà fare i conti con una fazione contrapposta in quanto lui è un confederato per cui dovrà scontrarsi duramente. Per lui i problemi non finiscono qui in quanto gran parte della cittadinanza dove risiede, è di concezione politica unionista. Insomma, ci saranno tante problematiche e scontri che spesso e volentieri dovranno essere risolti con l’utilizzo della pistola.



