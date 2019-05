L’alba del pianeta delle scimmie/ Su Italia 1 il film con Andy Serkis (27 maggio)

Il film L’alba del Pianeta delle Scimmie va in onda su Italia 1 questa sera, lunedì 27 maggio, alle ore 21.30. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2011, è stata diretta dal regista Rupert Wyatt. I protagonisti sono Andy Serkis nel ruolo di Cesare, e James Franco nella parte di Will Rodman. Nel cast anche Freida Pinto (nota per aver interpretato Latika nel film “The Millionaire”), Tom Felton (Draco Malfoy della saga di “Harry Potter”), Tyler Labine, David Oyelowo, Terry Notary, David Hewlett e Brian Cox. L’alba del Pianeta delle Scimmie è il settimo film della serie de Il pianeta delle scimmie iniziata del 1968 e tratta dal romanzo di fantascienza di Pierre Boulle del 1963. La saga reboot è proseguita con Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie del 2014 e The War – Il pianeta delle scimmie del 2017.

L’alba del pianeta delle scimmie, la trama del film

Tre scimpanzé vengono catturati in Congo e consegnati allo scienziato Will Rodman, che sta sperimentando un medicinale genico per curare il morbo di Alzheimer. Una delle tre scimmie, ribattezzata Occhi Luminosi, sembra sviluppare un’intelligenza superiore e risponde con violenza ai tentativi dei medici di sottoporla a nuovi esperimenti. Un giorno Occhi Luminosi scappa dal laboratorio e viene uccisa dopo aver interrotto un’importante riunione della casa farmaceutica. Si scopre che la scimmia è diventata aggressiva per proteggere il suo piccolo nato in laboratorio: Will si rifiuta di sopprimere lo scimpanzé, portandolo a casa sua dove vive anche il padre, malato di Alzheimer. Il piccolo, chiamato ‘Cesare’ da Will, cresce e dimostra di avere un’intelligenza straordinaria, ma gli esperimenti dello scienziato lo mettono a dura prova. Gli studi di Will vanno però avanti, mettendo a punto il farmaco l’ALZ-113, che si rivelerà capace di far aumentare a dismisura l’intelligenza delle scimmie e mortalmente dannoso per gli uomini, che possono essere uccisi dalla sua somministrazione. Cesare e Koba, una scimmia bonobo alla quale è stato somministrato l’ALZ-113, si organizzano in un vero e proprio esercito. Si arriverà a uno scontro finale in cui le scimmie decideranno alla fine di ritirarsi nella sterminata foresta di sequoie del parco naturale della Contea di Marin, in California. Il pericolo sembra ormai alle spalle, ma Will non potrà impedire che tramite il traffico aereo il suo pericolosissimo virus si diffonda in tutto il mondo, creando una pandemia alla quale soltanto le scimmie saranno immuni.

