L’albero degli impiccati/ Il film western in onda oggi 28 febbraio su rete 4

L’albero degli impiccati, il film western di Rete 4 tratto dall’omonimo romanzo

Il film L’albero degli impiccati (The Hanging Tree) andrà in onda oggi martedì 28 febbraio alle 16,30 sul canale Rete 4. Si tratta di un film di genere western datato 1959, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Dorothy M. Johnson, The Hanging Tree (1957). Il lungometraggio ha una durata di circa 106 minuti ed è stato prodotto negli Stati Uniti da Martin Jurow e Richard Shepherd.

La regia del film L’albero degli impiccati è affidata a Delmer Daves, mentre il cast comprende i seguenti attori: Gary Cooper, Karl Malden, Maria Schell, George C. Scott, Virginia Gregg, Karl Swenson e John Dierkes. La musica porta la firma del famoso compositore austriaco Max Steiner, autore di numerose celebri colonne sonore, quali Via col Vento e Casablanca, per le quali fu candidato al premio Oscar; la colonna sonora della pellicola, The Hanging Tree, è stata composta da Jerry Livingston e Mack David. La sceneggiatura è di Wendell Mayes e Halsted Welles, mentre la scenografia è opera di Frank M. Miller e la fotografia di Ted D. McCord.

L’albero degli impiccati, la trama del film western di Rete 4

Nel film L’albero degli impiccati, in onda oggi 28 febbraio su rete 4, la storia narrata è quella del dottor Frail, un uomo misterioso e tormentato, il quale giunge in una cittadina del Montana per prestare servizio. Il dottore riesce a salvare dall’impiccagione un giovane di nome Rune, accusato di aver rubato una pepita d’oro, e gli offre lavoro come suo aiutante. Intanto viene assalita una diligenza e l’unica a salvarsi è una giovane donna di nome Elizabeth, la quale a causa di una prolungata esposizione al sole necessita delle cure del dottore, in quanto affetta da temporanea cecità. La cura e l’attenzione del dottore nei confronti della giovane donna sono tali da indurre Elizabeth ad innamorarsene ma, purtroppo, il dottore la respinge. Infatti, l’uomo nasconde un brutto segreto che riguarda sua moglie e suo fratello, venuti a mancare entrambi in una sola notte.

Delusa dal dottore, la giovane donna decide di dedicarsi, con l’aiuto di Rune e di un cercatore burbero di nome Plante, alla ricerca dell’oro, purtroppo senza ottenere alcun risultato. Durante un temporale notturno, un albero cade abbattuto dal vento e nelle sue radici è nascosta una grande fortuna, ma purtroppo Plante, spinto dall’avidità e dalla smania di impadronirsi dell’oro, tenta di abusare di Elizabeth. Il dottore riesce a liberare la donna e a salvarla, uccidendo il rozzo cercatore. Nonostante ciò, gli abitanti decidono di impiccare il dottore perché colpevole di omicidio ma, proprio mentre è con il cappio al collo, intervengono Elizabeth e il giovane aiutante, i quali barattano la sua libertà in cambio dell’oro. Il dottore si salva e finalmente dichiara il suo amore alla donna.











