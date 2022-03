L’albero degli impiccati/ Su Rete 4 il film western con Gary Cooper

L’albero degli impiccati, film di Rete 4 diretta da Delmer Daves

L’albero degli impiccati andrà in onda oggi, martedì 15 marzo 2022, nel primo pomeriggio di Rete 4 alle ore 16.30. Si tratta di una pellicola di genere western diretta da Delmer Daves, andata in onda con il titolo originale di The Hanging Tree. Il film è stato girato nel 1959, anno in cui è stato proposto al grande pubblico vincendo anche un premio per e migliori musiche. Il cast è composto da attori molto noti dell’epoca alcuni dei quali vantano anche una stella nella Walk of Fame di Los Angeles.

Tra questi possiamo trovare Gary Cooper nei panni del protagonista Doc Frail, Maria Schell la lungimirante Elizabeth Mahler, ci sono anche Karl Malden: nei panni di Frenchy Plante e George Scott che interpreta il bel George Grubb infine, fa parte del cast anche il giovanissimo Karl Swenson nei panni di un acuto Tom Flaunce. Le musiche sono state curate da Max Steiner che è riuscito a ottenere un premio Oscar per la produzione e messa in scena delle stesse.

L’albero degli impiccati, la trama del film: il nuovo specialista

L’opera L’albero degli impiccati prende inizio con l’arrivo del dotto. John Frail in Montana, l’uomo infatti è il nuovo specialista di un piccolo accampamento alle pendici della catena montuosa. Tormentato e con un bagaglio di problemi, l’arrivo del dottore non passa certo inosservato anche perché salva dall’impiccagione il giovane Rune. Il ragazzo era stato condannato per avere rubato una pepita d’oro e averla nascosta al suo proprietario.

La storia prende il vivo quando un convoglio viene assalito dagli indiani e l’unica a rimanere salva dall’agguato è la bellissima Elisabeth, la ragazza rimane in mezzo al deserto e sotto il sole così a lungo da perdere la vista, e per questo una volta ritrovata sarà portata alle cure del dottor Rail. La stessa, di origine Svizzera prenderà una cotta per il dottore cosa che non passerà inosservata a Rune, l’aiutante del dottore. Il medico però dopo essersi preso cura di Elisabeth con grande passione riuscendo a curare la sua vista completamente, respingerà l’affetto della giovane proprio per il misterioso passato che si porta dietro.

Non molto tempo prima infatti a causa sua e del suo carattere burbero, erano morti il fratello e la morte in circostanze sconosciute. La ragazza allora si mette in società con l’aiutante e un suo rozzo amico al fine di ricercare l’oro, il principale motivo per cui tutti coloro passano per il Montana si fermano in quella cittadina. Una sera però le cose sembrano andare bene e il socio di Elizabeth esaltato dalla ritrovata fortuna tenta di abusare di lei. La ragazza verrà salvata proprio dal suo amato dottore che però ucciderò in un momento d’ira il funesto avversario. La città che ha assistito al massacro, non può far altro che condannare il dottore alla forca, lo stesso verrò condotto per essere impiccato in mezzo alla città. Poco dopo però l’aiutante Rune e la bella Elisabeth baratteranno tutto quello che sono riusciti a trovare per salvare l’uomo. Quando stanno per andarsene e lasciarlo da solo, lui la chiama a sè abbracciandola.

