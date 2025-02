Il testo ‘L’albero delle noci‘ è quello che ha scelto Brunori Sas – all’anno Dario Brunori – per presentarsi per la primissima volta in vita sua sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2025: oggi si terrà l’attesissima finale che ci permetterà di conoscere la classifica finale dell kermesse sanremese, ma nel frattempo è certo che – pur magari non essendo l’artista prediletto per partecipare all’europeo Eurovision – Brunori Sas potrebbe essere tra i favoriti per il premio Sergio Bardotti per il miglior testo forte anche dell’endorsement dell’Accademia della Crusca.

Chi è Brunori Sas, canta L'Albero delle Noci a Sanremo/ "Volevo condividere la paura", e una dedica speciale

Raccontando – come da tradizione prima di Sanremo 2025 – il suo testo ‘L’albero delle noci‘ a Tv Sorrisi e Canzoni, Brunori Sas ha confessato che si tratta di un brano dedicato alla figlia (la piccola Fiammetta, che ha solo 3 anni) nel quale racconta in uno dei pochissimi esempi musicali attualmente disponibili “la paura di sentirsi inadeguati” e di non riuscire a “sostenere” la genitorialità; contrapponendosi a quella narrativa preponderante che racconta solamente “della felicità” che tutti i neo genitori provano.

TESTO “L'ALBERO DELLE NOCI”, CANZONE BRUNORI SAS/ Analisi e significato (Sanremo 2025): diventare genitori

TESTO COMPLETO ‘L’ALBERO DELLE NOCI’ DI BRUNORI SAS AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Mentre il Festival di Sanremo 2025 – insomma – si avvia alla sua naturale conclusione dopo cinque serata di bella musica, noi vi lasciamo per l’ultima volta il testo completo della canzone ‘L’albero delle noci‘ che proprio questa sera Brunori Sas eseguirà per l’ultima volta sul palco dell’Ariston: