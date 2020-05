L’Alchimista, chi è?/ Uomini e donne: Davide Basolo in pole, toglierà la maschera o..

Pubblicità

L’ALCHIMISTA INCONTRA GIOVANNA ABATE A UOMINI E DONNE

Signori e signore oggi è l’Alchimista day! Il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate oggi tornerà in studio a Uomini e donne ma non tutto andrà come previsto. Questa volta Alchy (come teneramente lo ha etichettato la tronista) non scenderà le scale al fianco di Maria de Filippi ma attenderà Giovanna dietro le quinte per una sorpresa importante. Secondo le prime anticipazioni sembra che i due si siano ritrovati da soli in una sorta di esterna con tanto di lampade pronte a regalare loro una certa intimità ma con l’Alchimista ancora in maschera. Cosa succederà al ritorno in studio? Maria de Filippi spingerà Giovanna ad incontrare l’Alchimista dietro le quinte ma da quello che abbiamo potuto vedere, lui sarà seduto con le spalle alla porta ma ancora con la maschera, almeno in parte. E’ arrivato il momento per rivelare un altro indizio?

L’ALCHIMISTA CHI E’?

Intanto, sui social, c’è qualcuno che gioca con multipli profili di Davide Basolo, un giovane ed è fidanzato di Giovanna Abate, che di colpo è finito in pole come possibile Alchimista. Il suo orecchino a cerchietto, i suoi capelli, la barba che si intravede dalla maschera ma, soprattutto, il fatto che le immagini siano sfuocate proprio in corrispondenza dei tatuaggi che sporgono tra la mano e il braccio, lasciano pensare che sia proprio lui il possibile Alchimista. La nuova puntata metterà Giovanna al suo cospetto e alcuni si chiedono, è mai possibile che Giovanna non abbia riconosciuto il suo ex nemmeno dalla voce (visto che in esterna lui aveva la sua voce)? Lo scopriremo solo in queste nuove puntate di Uomini e donne.



