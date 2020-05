L’Alchimista, chi è?/ Uomini e Donne, Giovanna: “è bellissimo”. Alessandro Graziani..

Pubblicità

L’Alchimista è rimasto in panchina nella puntata odierna di Uomini e Donne, ma resta il protagonista principale del trono di Giovanna Abate. Sammy Hassan, al centro dello studio con Giovanna, tira in ballo il rivale a cui Giovanna ha dedicato gran parte del tempo a sua disposizione nella scorsa puntata. Sammy ha, tuttavia, ammesso di tollerare l’atteggiamento di Giovanna nei confronti dell’Alchimista che sta letteralmente sbaragliando la concorrenza conquistando sempre di più il cuore di Giovanna Abate. Quest’ultima, dopo aver avuto la possibilità di vedere quasi tutto il suo viso, ha ribadito di essere rimasta piacevolmente sorpresa da ciò che ha visto. “E’ bellissimo“, ha confermato nuovamente a Sammy sfoggiando un sorriso con cui ha dimostrato di essere realmente interessata all’Alchimista. Quest’ultimo, però, non si è ancora mostrato al pubblico che continua a chiedersi chi sia realmente il misterioso corteggiatore.

Chi è l’Alchimista? Resiste l’ipotesi Davide Basolo