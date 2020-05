L’Alchimista non toglie la maschera a Uomini e Donne/ Giovanna Abate: “sono confusa”

Pubblicità

L’Alchimista continua a suscitare la curiosità dei fans di Uomini e Donne. Il misterioso corteggiatore, dopo essersi mostrato a Giovanna Abate, ha deciso di continuare a nascondersi e nella puntata del 22 maggio, si presenterà in studio con una maschera che gli lascerà scoperta gli occhi e una piccola parte del mento sul quale c’è un accenno di barba. L’Alchimista si presenterà in studio ammettendo di essersi arrabbiato per la scelta di Giovanna di dedicare buona parte del suo tempo a Sammy Hassan e Alessandro Graziani. La presenza del misterioso corteggiatore spingerà Gianni Sperti a sbilanciarsi ammettendo implicitamente di tifare per lui. “In questa esterna, quando ti arrabbi, mi fai arrivare molto quanto ci tieni a lei. E siccome non ti vediamo, sembra tutto così assurdo, non riusciamo a percepirti però da questo modo di discutere e arrabbiarti a me è arrivato, tanto che si è azzittita lei che parla sempre”, saranno le parole di Gianni Sperti.

GIOVANNA ABATE PAZZA DELL’ALCHIMISTA A UOMINI E DONNE?

Giovanna Abate non nasconde di essere molto interessata all’Alchimista che, scegliendo di mostrarsi solo a lei, ha conquistato un punto in più rispetto ai suoi rivali. “È una cosa bellissima quella che fa lui. Dirmi ‘Io mi sono fatto vedere da te, sono arrivato a te’. Sei arrivato a me, bene, voi avrete tempo”, ammetterà Giovanna per la quale si avvicina il momento della scelta. La tronista, però, appare ancora molto confusa. Nella prossima puntata ammetterà di non aver ancora preso una decisione anche per l’arrivo per l’Alchimista. “È chiaro che per te era anche la prima volta che vedevi le conoscenze reali con gli altri. Ci siete tutti e te ma è chiaro anche che quando tu sei arrivato, mi hai dato una speranza di credere nel mio percorso. Non c’è una scelta nella mia testa. Se sono confusa, è soprattutto per te”, saranno le parole di Giovanna.





