“L’algoritmo non salverà la politica”/ Innerarity (filosofo): democrazie da rifondare

LA VISIONE DI INNERARITY SULLA CRISI DELLA POLITICA E DELLA DEMOCRAZIA

Continuare a parlare di politica e democrazia senza rendersi conto che restano categorie nate 300 anni fa, completamente lontane da quanto oggi si può immaginare il prossimo futuro fatto da algoritmi e sistemi “plurali” che “gestiranno” il bene comune. Il monito arriva dal filosofo spagnolo Daniel Innerarity, raggiunto da “Avvenire” per provare a spiegare meglio la sua visione sul futuro della politica mondiale. «La politica continua a operare in base agli stessi concetti di potere, sovranità, democrazia, rappresentatività, nati 300 anni fa. Ma quella che aveva davanti Rousseau era una società omogenea, autarchica, con una forma rappresentativa che escludeva le donne, un’unità culturale e religiosa e scarse tecnologie. Dobbiamo chiederci quanto siano ancora appropriati per organizzare la convivenza nelle società del XXI secolo», lo scrive lo stesso Innerarity nel suo saggio “Una teoria della democrazia complessa”.

Freccero: "Col Covid più sorveglianza"/ "Speranza come Ogm per prolungare pandemia"

Il pensatore propone un costante esercizio di “rianimazione” della democrazia che possa “aggiornare” i termini altrimenti ancorati ad un passato ancora troppo lontano. Davanti alle crisi attuali che si pongono di continuo nella società moderna, Innerarity sottolinea come siamo sempre chiamati a «gestire in qualche modo anche l’ignoranza, la conoscenza che non conosciamo, utilizzarla come una risorsa». Davanti allo smarrimento costante derivato dalla sproporzione tra lo scibile del “possibile” (che limita fortemente la sicurezza del “conosciuto”, il filosofo spagnolo ravvisa come «ci affidiamo a mediazioni più invisibili, come l’algoritmo di Google o le reti sociali, più sottili forme di dominio».

Articolo 434-bis rave: si può applicare a ogni raduno?/ "Intercettazioni possibili"

INNERARITY: “L’ALGORITMO DOMINERÀ LE NAZIONI, ECCO COSA FARE”

Secondo Innenarity, la società potrà nuovamente tornare a progredire e avanzare cognitivamente solo «costruendo meccanismi di fiducia ragionevoli, com’è nella natura umana: razionali, suscettibili di modifica, revisionabili». Sono necessarie persone, istituzioni che possano «stabilire filtri e criteri, ma non alla maniera delle società tradizionali, riponendo fiducia cieca in un leader, bensì pluralizzando le fonti di informazione». Nell’intervista all’”Avvenire” il filosofo spagnolo mette in guarda dal considerare sempre “modelli e misure” di risposta alle problematiche mondiali come «indiscutibili». Per Innerarity occorre recuperare una comprensione dei motivi per cui molte persone magari rifiutano la razionalità e la logica. In questo senso, secondo il pensatore e filosofo, la politica non è ancora stata in grado di evolversi come ha invece fatto la scienza: «quali concetti della politica sono ancora utili? Va riscattato il nucleo normativo della democrazia e l’autogoverno dei cittadini liberi, perché sopravviva in contesti per i quali questi concetti non erano stati pensati».

Freccero: "Ideologia radical oggi impone il gender"/ "Sinistra promuove spopolamento"

Secondo Daniel Innerarity il prossimo futuro vedrà il governo mondiale guidato da algoritmi, con società sempre più plurali e con le tecnologiche più difficili da regolare: «A volte la destra parla di “adattamento” al mondo che viene, e la sinistra di “resistenza”. Sono due strategie inadeguate. C`è bisogno di uno sforzo per ripensare gli ideali irrinunciabili». Nelle proposte fatte da Innerarity nella propria teoria sulla democrazia, parla espressamente di “ridisegnare la governance”: ma come farlo? «È molto più utile immaginare sistemi nei quali le proprietà individuali siano meno rilevanti di quelle sistemiche, la cui efficacia dipende da che siano governati dalle persone più adeguate», chiosa Innerarity. Se è vero che la democrazia è nata come misura buona a limitare il potere di chi è al governo, il prossimo passo è provare a mantenere l’elemento “buono” – ovvero limitare la possibilità di fare grandi danni – migliorando invece l’altra faccia della medaglia, ovvero il quasi “immobilismo” sull’evoluzione della società. Sostiene Innerarity: «Se dovessi salvare un valore su tutti, sarebbe senza dubbio il pluralismo. È il rispetto dell’altro, il dibattito aperto, la libertà di espressione, l’inclusione di voci diverse ciò che assicura la razionalità […] L’intelligenza dei sistemi, che oggi ci sembra naturale, è una grande conquista evolutiva nell’Europa del XXI secolo».











© RIPRODUZIONE RISERVATA