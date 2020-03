LalisaManobanDay: buon compleanno Lalisa Manoban/ La regina del K-pop compie 23 anni

#LalisaManobanDay: è questo l’hashtag che campeggia su Twitter in queste ore e con il quale numerosi fan celebrano il compleanno rapper regina del K-Pop, Lalisa Manoban, meglio conosciuta come Lisa (ma il suo vero nome è Pranpriya Manoban). Classe 1997, all’età di 23 anni appena compiuti la giovane star di origini thai membro della band k-pop Blackpink, nonché Youtuber e influencer molto amata, su Instagram vanta attualmente un seguito di oltre 30 milioni di follower. Lalisa è molto seguita anche in Italia dagli amanti del genere anche per via della grande popolarità nella band al femminile di cui fa parte e della quale ricopre il personaggio più stiloso e apprezzato. Era il 2016 quando entrò nelle Blackpink, gruppo amatissimo non solo in patria ma anche nel nostro Paese e con un seguito enorme su Youtube. E’ però soprattutto su Instagram che Lisa spopola grazie ai suoi look super imitati in tutto il mondo. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo iniziarono nel 2015 quando si fece notare come modella. Poi l’ingresso nella band tutta al femminile della quale fanno parte anche Jisoo, Jennie e Rosé ed il successo mondiale grazie al loro stile super riconoscibile.

#LALISAMANOBANDAY: LALISA MANOBAN COMPIE 23 ANNI

Oggi è a tutti gli effetti il giorno di Lalisa Manoban ed è Twitter a radunare i suoi molteplici fan che si stanno facendo sentire tramite l’hashtag “#LalisaManobanDay”. “Happy Birthday Lisa” è entrato direttamente al 22esimo posto della classifica mondiale dei trend e racchiude tutti i principali messaggi di auguri a lei indirizzati e provenienti dai fan di tutto il mondo. “Buon compleanno alla stella più luminosa, che anche se famosissima rimane sempre umile e gentile. Tanti auguri Lisa”, scrive una fan italiana. “Auguri al volto del Kpop ed alla ragazza con la frangetta più bella che ci sia”, le fa eco un’altra postando anche alcuni filmati che la ritraggono in tutta la sua bellezza tale da farle guadagnare le principali copertine internazionali, da Vogue a Cosmopolitan. Immagini, filmati e vere e proprie dichiarazioni d’amore in tutte le lingue – dal thailandese allo spagnolo – rivolte all’idol K-pop per eccellenza e più seguita su Instagram hanno invaso il social dell’uccellino azzurro, ribadendo la grande popolarità della giovane rapper ed il suo successo planetario a suon di “Our Pride Lalisa”, “il nostro orgoglio”.



