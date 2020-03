Lallana alla Lazio?/ Calciomercato, idea a parametro zero ma il Leicester è in pole

Adam Lallana è l’ultima idea del calciomercato Lazio: la società biancoceleste in questo momento è impegnata nella spinosa questione dei rinnovi, abbiamo riportato la volontà di trattenere Luis Alberto ma ci sono altri calciatori il cui contratto andrà prolungato. L’anno prossimo però ci sarà la Champions League da affrontare, e dunque Simone Inzaghi dovrà avere a disposizione calciatori con esperienza che possano implementare la rosa e renderla più lunga: l’inglese, 31 anni, potrebbe essere un colpo importante perché arriverebbe a parametro zero, visto che non rinnoverà il contratto che lo lega al Liverpool. Due finali di Champions League consecutive, il titolo di campione d’Europa e quello della Premier League che sta per arrivare; sei stagioni con i Reds e 34 presenze con i tre leoni, con i quali ha giocato i Mondiali 2014 e gli Europei 2016 (6 apparizioni in totale tra questi due tornei), ma i grandi arrivi ad Anfield gli hanno tolto sempre più spazio e così la separazione sarà inevitabile. Per riconoscenza, il Liverpool permetterà a Lallana di cercare la squadra che più gli aggradi al termine della stagione: quella squadra potrebbe essere la Lazio.

LALLANA ALLA LAZIO? CALCIOMERCATO, UN JOLLY PER INZAGHI

Adam Lallana alla Lazio è un’operazione di calciomercato complessa: dall’Inghilterra circolano voci insistenti secondo cui il Leicester sarebbe in vantaggio sul giocatore. Anche le Foxes il prossimo anno torneranno in Champions League, così il nativo di St. Albans potrebbe comunque disputare la più importante coppa europea e lo farebbe rimanendo in patria. Per Simone Inzaghi comunque il suo acquisto potrebbe essere importante: arrivato a Liverpool nel 2014, dopo aver giocato sei campionati nel Southampton (solo due di questi in Premier League), Lallana si è fatto subito fatto apprezzare come jolly. Praticamente ambidestro, nasce come trequartista ma in carriera ha giocato anche come mezzala o esterno offensivo, una versatilità che nel 3-5-2 del tecnico biancoceleste gli permetterebbe di essere un sostituto di Luis Alberto o Sergej Milinkovic-Savic ma anche far tirare il fiato a Joaquin Correa o Felipe Caicedo. Eventualmente, a partita in corso Inzaghi potrebbe schierarlo come laterale, anche se percorrere tutta la fascia non è proprio nelle caratteristiche di Lallana; vedremo se la Lazio sarà in grado di piazzare la zampata vincente per assicurarsi le prestazioni del calciatore, Igli Tare è già al lavoro per provare a convincerlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA