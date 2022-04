L’allenatore nel pallone/ Su Rete 4 il film cult con Lino Banfi

L’allenatore nel pallone andrà in onda oggi, venerdì 1 aprile, su Rete 4 a partire dalle ore 16.40. Si tratta della classica commedia italiana diretta nel 1984 da Sergio Martino, uno dei principali esponenti italiani del cinema di genere. Il film è ambientato nel mondo del calcio italiano e vede tra i protagonisti attori come Lino Banfi, Camillo Milli e il duo comico Gigi e Andrea. Il soggetto è di Franco Verucci, Romolo Guerrieri, Sergio Martino e Luciano Martino; la sceneggiatura di Franco Verucci, Romolo Guerrieri, Sergio Martino, Lino Banfi e Pier Francesco Pingitore. La fotografia è di Federico Zanni e le musiche sono di Guido De Angelis e Maurizio De Angelis. L’allenatore del pallone è un vero e proprio film di cult italiano per chi ama il calcio anche grazie alle diverse comparse di veri calciatori, allenatori e cronisti sportivi degli anni ottanta.

L’allenatore nel pallone, la trama del film: una storia incredibile

Protagonista de L’allenatore nel pallone è Oronzo Canà, allenatore di calcio pugliese, attivo in svariate società di Serie B, quali Cavese, Foggia, Parma e Pescara. Il sogno di Canà è però allenare una squadra di Serie A e il suo idolo è Nils Liedholm. L’occasione gli si presenta quando il presidente della Società Sportiva Longobarda lo ingaggia per allenare la squadra, appena promossa in Serie A. Canà si reca a Milanofiori con il presidente per assistere alle contrattazioni del calciomercato. Il risultato è fallimentare poiché non riescono a ingaggiare nessuno e vengono venduti i due calciatori più forti della Longobarda alla Juventus. L’allenatore non si dà per vinto e vola in Brasile assieme all’osservatore Andrea Bergonzoni per reclutare nuovi talenti. A Rio de Janeiro la situazione si complica poiché Bergonzoni cerca di imbrogliare Canà promettendogli l’ingaggio di alcuni fuoriclasse, ma l’allenatore capisce la truffa e si arrabbia molto. Alla fine, dopo varie peripezie, Orazio Canà torna in Italia con Aristoteles, che non si rivela un fuoriclasse; infatti, alla prima di campionato la Longobarda sfida la Roma e perde miseramente. La squadra colleziona numerose sconfitte. Cosa accadrà a Canà?

