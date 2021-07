L’allenatore nel pallone/ Video, su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi, 8 luglio)

L’allenatore nel pallone vain onda su Rete 4 oggi, giovedì 8 luglio, in prima serata a partire dalle 21.30. Il film, piccolo gioiello della commedia italiana è datato 1984 e diretto da Sergio Martino. Il protagonista del film nei panni di Oronzo Canà è Lino Banfi, celebre attore pugliese della scena italiana a cavallo tra gli anni Settanta ed Ottanta. Salito alla ribalta mediante la popolarità di molte pellicole in cui ha interpretato i ruoli più disparati, comici e drammatici. Non possiamo sicuramente non citare Al bar dello sport, Vieni avanti cretino e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio.

Si è poi trasferito sul piccolo schermo divenendo colonna portante della serie televisiva Un medico in famiglia. il film è divenuto un vero e proprio cult per tutti gli amanti del calcio grazie alla innumerevoli comparse fatte all’interno del film di personaggi molto noti come allenatori, giocatori, giornalisti e commentatori. Nel cast annoveriamo anche Camillo Milli e il duo comico Gigi e Andrea. La colonna sonora è stata affidata ai fratelli De Angelis, noti come Oliver Onions, divenuti celebri per la composizione di numerose siglie di cartoni animati e per le colonne sonore dei film del duo Bud Spencer e Terence Hill.

L’allenatore nel pallone, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de L’allenatore nel pallone. Oronzo Canà è un mediocre allenatore di calcio. Nelle sua carriera vanta diverse esperienze in Serie B, nella Cavese, Foggia, Pescara ed altre. Tuttavia, il suo sogno sarebbe quello allenare nella massima serie prima di ritirarsi definitivamente. L’occasione della vita gli presenta quanto viene ingaggiato dalla Longobarda, squadra neopromossa in Serie A. Le promesse del patron per il calciomercato non vengono mantenute e a ridosso del termine delle trattative tenta un ultima strampalata avventura volando in Brasile alla ricerca del talento che possa invertire le sorti di un progetto già fallimentare. L’ingaggio di Socrates, si rivela essere un fiasco, in quanto il contatto avuto era di un omonimo e così Canà torna in Italia quasi a mani vuote a pochi giorni dall’inizio del campionato. L’unico innesto è il giovane ma impalpabile Aristoteles.

Le prime giornate si confermano un vero disastro per la Longobarda, che inanella una serie di sconfitte. Dopo un ritiro punitivo e la confermata fiducia in Canà, Aristoteles finalmente si sblocca portando alla prima vittoria contro la Sampdoria e battendo altre quattro squadre. Il capitano Sper però, geloso della fama guadagnata dal talento sudamericano decide di infortunarlo, procurandogli un trauma alla caviglia e costringendolo ad un lungo stop, che fa spofondare la squadra di nuovo in fondo alla classifica. Nell’ultima giornata, nonostante i ricatti del Presidente, intenzionato a far retrocedere la squadra, Canà compie il miracolo grazie alla doppietta del rientrante Aristosteles, che ribalta il risultato e regala la salvezza alla Longobarda. Oronzo Canà diventerà così disoccupato per essersi sottratto al volere del patron ma rimarrà per sempre in tutti i cuori dei tifosi.

Video, il trailer del film “L’allenatore nel pallone”





