L’ALLIEVA 2 / Anticipazioni 10 maggio: Claudio ha ancora dei segreti da nascondere?

L’ALLIEVA 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 10 maggio 2020, andranno in onda due episodi in replica de l’allieva 2. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Il passaggio” e “Insospettabili“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lara (Francesca Agostini) confessa ad Alice (Alessandra Mastronardi) di essere andata a letto con Paolone (Emmanuele Aita). Poi la ragazza viene aggredita da uno sconosciuto per via di un affare misterioso del padre. In seguito, Claudio (Lino Guanciale) decide di chiudere la relazione con Alice per via del bacio con Einardi (Giorgio Marchesi). All’arrivo di un nuovo caso, fra Sergio e Carlo è di nuovo guerra: il primo vuole Alice sul campo, il medico invece preferirebbe lavorare con Lara. Quest’ultima scopre che la vittima è proprio l’uomo che l’ha aggredita la sera precedente. In seguito, Alice assiste ad una discussione fra il Pm e Conforti: quest’ultimo crede che Einardi stia cercando di vendicarsi di lui. Nessuno dei due però ritiene di dirle la verità su quanto accaduto anni prima. Lara invece si sottopone al test del DNA, che conferma il coinvolgimento del padre nell’omicidio. Alice però scopre che l’assasino è un altro: tre mesi prima è morta la moglie della vittima e il padre ha deciso di vendicarsi. In seguito, la nonna rivela ad Alice di aver scoperto di avere 20 mila euro nel conto corrente, ma di non averli mai versati. Carlo e Alice hanno fatto pace, ma il medico è ancora geloso della presenza di Einardi.

Ne l’allieva 2 i tre si ritrovano a gestire un nuovo caso: un detenuto extracomunitario, Amid, è stato ucciso in cella. In seguito, Alice rimprovera Lara per non aver detto a Paolone di non volere una relazione con lui. Nega invece al fratello che Yukino abbia mai mostrato interesse nei suoi confronti. Dopo un breve incontro, Einardi le rivela di non essere stato del tutto sincero nei suoi confronti e di temere che Alice lo allontani. Così la convince ad andare in campagna con lui per il week end. Grazie al suo intuito, Alice realizza che Amid è stato aggredito alle spalle mentre stava pregando. Non riesce però a parlare con Conforti e decide di dire prima tutto al PM. Quando la specializzanda decide di seguire il caso da sola, Conforti cerca di fermarla in tutti i modo ma non ci riesce. Sempre più furioso, Claudio raggiunge Einardi e Alice al bar e sferra un pugno allo stomaco del PM senza dare una spiegazione. Dopo aver risolto il caso, Alice e Sergio partono per il fine settimana e si baciano una seconda volta. Vengono interrotti però dall’arrivo di Daniela, l’ex moglie di Einardi. La Allevi fugge quando scopre che la donna ha tradito il marito con Claudio cinque anni prima.

L’ALLIEVA 2 ANTICIPAZIONI DEL 10 MAGGIO 2020

Vediamo le anticipazioni delle puntata di oggi della fiction l’allieva 2:

EPISODIO 7, “IL PASSAGGIO” – Il nuovo caso riguarda la morte di Luca, uno studente del liceo trovato morto nella sua scuola. Dopo aver scoperto che aveva fatto uso di droghe, tutti i compagni di classe vengono sottoposti ai test tossicologici. Anche il figlio di Beatrice e Martina, la figlia di Sergio. Intanto, il PM continua a fare una corte spietata ad Alice. Le giura che i suoi sentimenti non hanno nulla a che fare con la vendetta contro Conforti, ma la ragazza non ne è convinta.

EPISODIO 8, “INSOSPETTABILI” – Durante una rapina in una villa, un noto primario viene ucciso. Claudio e Alice iniziano a indagare insieme nel nuovo caso e sembra che fra i due ci sia un parziale riavvicinamento. Il medico tuttavia non è così cristallino e la Allevi è sospettosa. Teme infatti che Conforti non le abbia raccontato tutto sulle indagini e che sia legato alla vittima. Per riuscire a risolvere il mistero, Alice dovrà fare appello a tutto il suo famoso intuito.



