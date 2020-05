L’Allieva 2/ Anticipazioni 17 maggio: Arthur ritorna con una baby sorpresa…

Pubblicità

L’ALLIEVA 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 17 maggio 2020, andranno in onda due episodi in replica de L’Allieva 2. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “L’apostolo americano” e “Talento mortale“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Claudio (Lino Guanciale), Alice (Alessandra Mastronardi) e Sergio (Giorgio Marchesi) si occupano di un nuovo caso: un alunno della scuola di Martina è caduto dal tetto della scuola. In base ad una frase scritta sul diario, si sospetta che il quindicenne possa essersi suicidato. Più tardi, Alice affronta Claudio per via di quanto scoperto al casolare. Conforti però vuole sapere se fra i due c’è qualcosa di più di un rapporto di lavoro. Stufa di entrambi, Alice decide di allontanare sia il medico che Einardi. In seguito, si scopre che il figlio di Beatrice (Chiara Ricci), Rodrigo, era uno dei due bulli che vessavano la vittima. Alice conclude anche che Luca stava affrontando una sorta di rito e che è precipitato da una passerella. Le analisi invece rivelano che Luca aveva fatto uso di droghe sintetiche e Conforti decide di sottoporre tutti i compagni al test antidroga. Più tardi, l’ex di Einardi avvicina Alice per chiederle scusa. La madre di Luca invece rivela di aver avuto una relazione con il padre di un altro alunno. Mirko sapeva tutto e per questo prendeva in giro Luca, che pur di essere accettato ha affrontato il rito ed è caduto.

Rodrigo poi scompare, ma Claudio riesce ad impedirgli di saltare nel vuoto. Un uomo molto conosciuto viene ucciso e il professore rivela a Conforti che l’esito del caso determinerà il suo successore. Paolone (Emmanuele Aita) invece continua ad ignorare Alice e ha deciso di cambiare look. Poco dopo, la specializzanda riceve un sms di Einardi: vorrebbe incontrarla per parlare. La ragazza però rifiuta. Accetta solo il giorno successivo, per parlare del caso De Luca. Il sospetto è che la vittima sia morta durante un furto, ma Sergio non ne è convinto. Sia il PM che Alice iniziano inoltre a temere che Claudio stia nascondendo qualcosa. La specializzanda in particolare crede che Conforti stia cercando di proteggere la vedova, anche se potrebbe essere l’assassina. Dopo aver scoperto di essersi sbagliata, Alice si concentra sulla figlia della vittima e in particolare su una crema emolliente ritrovata sulla vittima. La ragazza infatti ne fa uso. In seguito, Claudio rivela ad Alice di aver conosciuto De Luca anni prima: la moglie sembrava caduta dalle scale e all’epoca Conforti aveva creduto alle parole dell’uomo. Solo dopo aveva scoperto che in realtà la vittima picchiava spesso la moglie. Si scopre così che la figlia della vittima ha cercato di difendere la madre dall’ennesima aggressione. A fine caso, Claudio e Alice si baciano di nuovo.

L’ALLIEVA 2 ANTICIPAZIONI DEL 17 MAGGIO 2020

Scopriamo cosa succederà nella puntata di oggi de l’Allieva 2 secondo le anticipazioni

EPISODIO 9, “L’APOSTOLO AMERICANO” – Il Dipartimento indaga su un nuovo caso di omicidio: un americano in Italia per motivi di studio viene ritrovato morto lungo la riva di un fiume. Secondo le analisi della scena del crimine, sembra che la vittima sia morto a causa di un’emorragia in combinazione con l’asfissia. Alice inizia ad indagare sulla dinamica dei fatti e scopre che in realtà la vittima era ancora viva prima di finire nel fiume, privo di sensi a causa di una colluttazione. Intanto, Arthur ritorna in città con un’ospite a sorpresa.

EPISODIO 10, “TALENTO MORTALE” – Erika suba la ricerca di Alice e vince il famoso viaggio a Baltimora al posto suo. Intanto, la specializzanda indaga sulla morte di una musicista avvelenata durante le prove. Arthur invece rivela ad Alice di essere ritornato per cercare il padre della piccola che ha portato con sè, rimasta senza madre in Siria. La Allevi decide così di aiutarlo e chiede la collaborazione di Sergio. Claudio nel frattempo parte per Milano per assistere ad un congresso.



