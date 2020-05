L’ALLIEVA 2 ANTICIPAZIONI 24 MAGGIO 2020/ Ultimo episodio: attentato al Pm Einardi

Pubblicità

Nell’ultimo episodio de L’Allieva 2, in onda il 24 maggio 2020, vedremo il Pm Sergio Einardi subire un attentato. Difficile non trovare in giro per il web spoiler che ci raccontino anche come questo vada a finire, di sicuro però se non si vuole perdere il brivido della suspence è meglio aspettare la settimana prossima e soprattutto non continuare a leggere. Alice e Claudio infatti proprio mentre sembrano pronti a tornare insieme si accorgeranno che è successo davvero qualcosa di grave a Sergio Einardi. Il Pm sarà protagonista solo di alcune puntate nella terza stagione per la quale abbiamo visto iniziare le riprese prima della quarantena per la pandemia da Coronavirus. Giorgio Marchesi infatti ha ribadito di essere presente sul set, ma sappiamo che non sarà protagonista di tutta la serie. Staremo a vedere quello che ci dirà intanto il finale di stagione soprattutto se non lo avete ancora visto.

L’Allieva 2, anticipazioni ultima puntata: trama episodio 11 e 12

Sta per giungere al termine il ciclo di repliche de l’Allieva 2, che taglierà il traguardo domenica 24 maggio con gli ultimi due episodi della serie. Si tratta della replica dell’ultima puntata della fiction, che torna su Raiuno alle 21:25 per un appuntamento imperdibile. Il pubblico è a caccia delle anticipazioni per capire quali scenari attende la relazione tra Alice e Claudio.

Pubblicità

La trama dell’episodio 11 de l’Allieva 2 parte dalla confidenza di Claudio ad Alice, che viene a sapere dall’uomo che sarà proprio lui ad ottenere il posto come nuovo direttore dell’Istituto. Claudio vorrebbe conoscere i genitori di Alice e con la loro “benedizione” ufficializzare la relazione. L’atmosfera magica tra i due personaggi viene però interrotta bruscamente da un incidente che coinvolge davanti all’Istituto il vicequestore Calligaris. Seguiranno indagini che metteranno a dura prova la relazione e la sintonia tra Alice e Claudio.

Cosa accadrà nell’ultimo episodio della serie?

Le anticipazioni dell’episodio 12 de l’Allieva 2 confermano le distanze tra Alice e Claudio, che sembrano allontanarsi sempre più nel corso di quest’ultima puntata. Le cose si complicano ulteriormente quando la giovane viene a sapere che Arthur sarebbe disposto a vivere a Roma pur di poterle stare a fianco…



© RIPRODUZIONE RISERVATA