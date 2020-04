L’ALLIEVA 2 / Anticipazioni 26 aprile: Sergio si dichiara ad Alice! (Replica)

Pubblicità

L’ALLIEVA 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana nella fiction l’allieva 2: al rientro dalle vacanze, la Wally assegna EriKa alla Allevi e la informa già che oltre alla nuova allevata le assegnerà solo incarichi di un certo peso. Alice e Claudio vengono convocati poi sulla scena di un ritrovamento: Calligaris ha rinvenuto dei resti di una donna. Durante la perlustrazione nei sotterranei, Alice rimane incastrata con il tacco nelle rotaie e riesce a salvarsi solo grazie al PM Einardi, che entra subito in conflitto con Claudio. Analizzando i dati sulla caduta della donna, la Wally intuisce subito che si è trattato di omicidio. Incarica invece la Allevi di catalogare alcune ossa umane, importanti per la sua ricerca. Visto che Erika non sa dove stare, Alice la invita a rimanere nel suo appartamento. Poi raggiunge Claudio per un appuntamento romantico, o quasi. La specializzanda infatti non capisce perchè siano costretti a vivere una relazione segreta, ma Claudio non intende fare in modo diverso. Il caso invece porta lo staff ad accedere le luci su un’archeologa e Alice riesce a risolvere il mistero: la donna è stata uccisa dalla moglie del suo capo, che credeva la tradisse con lei. Nuovo caso per Alice e Claudio: un uomo è stato ucciso durante una rapina in farmacia.

Il rapporto fra loro però non va bene, soprattutto quando la Allevi scopre che Ambra è rimasta incinta l’estate precedente, quando Claudio stava con lei. La situazione si complica di più quando la madre di Ambra si presenta furiosa nell’ufficio di Claudio, ma Alice non può ascoltare la conversazione. La specializzanda cerca in tutti i modi di farla pagare al capo, ma decide anche di non affrontare più il discorso e di concentrarsi sul caso. Claudio però va su tutte le furie quando scopre che la ragazza ha un debole per il PM. Grazie alla nonna, Alice decide di approfondire le indagini e trova il rapinatore. Il ragazzo però rivela di non aver ucciso la vittima, ma di essere scappato. Più tardi, Ambra annuncia al gruppo di essere incinta, ma decide di non rivelare il nome del padre. Subito dopo, Claudia la convoca in segreto nel suo ufficio. Grazie ai dati esatti sulla morte della vittima, Alice e il PM scoprono invece che l’assassino è il figlio, con la complicità della fidanzata. A fine caso, Conforti chiede al PM di non chiamarlo più per le analisi, ma Einardi gli ricorda chi è dei due a comandare. Quella sera, Ambra rivela invece ad Alice che il padre del suo bambino non è Claudio. Così ne approfitta per raggiungerlo a casa, ma poi decide di andarsene di nuovo quando il medico le rivela di non aver cambiato idea sulla loro relazione segreta.

L’ALLIEVA 2 ANTICIPAZIONI DEL 26 APRILE 2020

Nella sua prima serata di oggi, domenica 26 aprile 2020, Rai 1 trasmetterà in replica due nuovi episodi de L’Allieva 2. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Una lunga estate crudele” e “Controvento“, vediamo le anticipazioni:

EPISODIO 3, “UNA LUNGA ESTATE CRUDELE” – Claudio e Alice si occupano di un tentato omicidio di una regista di teatro. Il corpo della donna viene ritrovato infatti un sotterraneo del teatro che propone solo spettacoli basati sulle opere di Shakespeare. Intanto, Alice non si è ancora data per vinta: vuole sapere a tutti i costi perchè Claudio ed Einardi non vanno d’accordo e finalmente scopre il motivo dei loro dissapori. Durante le indagini, anche Cordelia rimane coinvolta nel caso ma sarà ancora una volta Alice ad avere quell’intuizione giusta che la porterà a risolvere il giallo.

EPISODIO 4, “CONTROVENTO” – Un ragazzino, Luca, cade da una struttura della scuola e Alice e Claudio vengono incaricati di seguire le indagini. Il ragazzo è inoltre un compagno di classe della figlia di Einardi e del figlio di Beatrice, Rodrigo. Si scopre in seguito che quest’ultimo bullizzava Luca, anche se il ragazzino è caduto da una passerella mentre stava cercando di superare un rito di passaggio. L’intuito di Alice porterà inoltre alla scoperta che un amico di Rodrigo passava della droga a Luca per farla pagare al padre di lui, per via della relazione segreta con sua madre. Passi da gigante invece sul fronte amoroso, mentre la Allevi decide di non parlare ai duoi uomini della sua vita, Sergio le confessa di amarla.



