L’ALLIEVA 2/ Anticipazioni puntate 17 maggio: la chiamata di Conforti ad Alice

Pubblicità

L’Allieva 2, Anticipazioni puntate 17 maggio

Tra i momenti forti della prossima puntata de L’Allieva 2, che andrà in onda il 17 maggio, vedremo la chiamata di Claudio Conforti ad Alice Allevi. La ragazza viene svegliata proprio dal telefono con il collega che specifica come Calligaris si sia improvvisamente risvegliato. Alice la sera prima si era fermata a casa sua con Arthur passando tutta la notte a chiacchierare. Mentre arriverà la telefonata di Claudio quest’ultimo sarà ancora fermo a dormire nel suo letto. Precedentemente la ragazza si era ravvicinata al Pm Sergio Einardi con Claudio che è stato costretto a partire verso Milano per un congresso, assentandosi di fatto due giorni. C’è grande attesa da parte del pubblico italiano che si presenterà la prossima settimana di fronte alla penultima puntata della seconda stagione della serie con Alessandra Mastronardi protagonista. (agg. di Matteo Fantozzi)

Pubblicità

L’apostolo americano, Talento mortale

L’Allieva 2 tornerà in onda tra una settimana quando il calendario ci dirà 17 maggio 2020. Sarà il momento del penultimo appuntamento della seconda stagione con due episodi dal titolo “L’apostolo americano” e “Talento mortale“. Queste due puntate sono andante in onda per la prima volta il 22 novembre del 2018 su Rai 1, raccogliendo ottimi risultati che oscillano tra i 4.7 e i 5.2 milioni di telespettatori con lo share tra il 20 e il 21%. Ovviamente essendo una replica bisognerà fare attenzione agli spoiler online, se si è alla prima visione. Di certo però anche per chi non ha mai vista la serie c’è grande curiosità di capire cosa accadrà andando a muoversi verso la puntata in questione andando a leggere alcune anticipazioni. Cosa accadrà nel triangolo formato composto dal Pm Sergio Einardi, Claudio Conforti e Alice Allevi.

Pubblicità

L’Allieva 2: cosa accadrà tra una settimana?

Cosa accadrà tra una settimana nelle nuove puntate de L’Allieva 2? Nel primo episodio dal titolo L’apostolo americano un giovane studente statunitense verrà trovato senza vita lungo un fiume. Era morto per cause miste tra asfissia ed emorragia. Era stato picchiato prima di cadere nell’acqua, ma chi è stato a ucciderlo? Pare che il suo essere stato un benefattore per dei mendicanti l’avesse messo nei guai. Nel secondo episodio dal titolo Talento Mortale invece vedremo Erika che sfruttando un’idea di Alice è riuscita a vincere un anno a Baltimora. Il caso principale della puntata è legata al fatto che una musicista è stata avvelenata durante le prove. Chi l’ha uccisa? Dietro potrebbe esserci l’invidia legata al suo grandissimo talento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA