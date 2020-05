L’Allieva 3/ Alessandra Mastronardi: “Serie speciale, io e Lino Guanciale…”

Pubblicità

Alessandra Mastronardi ha parlato de L’Allieva 3, nuova stagione della serie che la vede protagonista che ha visto però interrotte le riprese a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Sul set poi ha avuto modo di vivere una nuova esperienza con Lino Guanciale che aveva conosciuto nel 2009 mentre lei stava recitando nel film To Rome with Love di Woody Allen. La splendida attrice campana ha parlato così a DipiùTv, specificando: “Recitare al fianco di Lino è un piacere. Tra noi, nelle due stagioni della fiction sempre gomito a gomito, si è creata un’intesa veramente perfetta anche al di fuori del lavoro”. Sicuramente c’è grande attesa da parte del pubblico di vedere cosa accadrà ad Alice Allevi e il dottor Claudio Conforti i due personaggi che questi straordinari attori hanno interpretato.

Pubblicità

L’Allieva 3, c’è una storia tra Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale?

Chissà che anche L’Allieva 3 non porti a domandarsi ancora se c’è una storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nonostante i due abbiano sviluppato un bel rapporto anche al di fuori del set, per sfortuna del fan sono solo grandi amici. Ormai da tempo l’attore di Avezzano è fidanzato con la professoressa Antonella Liuzzi. L’ex volto de I Cesaroni invece è da tempo che sta insieme al bellissimo attore Ross McCall. Nonostante questo è innegabile che tra i due sia nato un qualcosa di importante, come sottolinea la ragazza a DiPiùTv: “Ora ci basta uno sguardo per capirci al volo. Ci troviamo bene perché la pensiamo allo stesso modo”. Per entrambi è confermata la presenza ne L’Allieva 3 dove riprenderanno i panni degli amati Alice Allevi e Claudio Confroti. Al momento ci sono pochi spoiler e intanto stasera tornano le repliche della seconda stagione su Rai 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA