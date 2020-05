L’Allieva 3/ Anticipazioni, “presto sul set!”: dopo l’attentato al pm Sergio Einardi…

Pubblicità

L’attore Giorgio Marchesi è uno dei protagonisti della fiction di Rai1, L’Allieva, in onda questa sera con la quinta puntata in replica della seconda stagione. Uno degli interpreti più amati della fiction italiana, nella serie di successo che continua ad appassionare anche con la messa in onda delle vecchie puntate, Marchesi indossa i panni del pm Sergio Einardi che ha perso la testa per Alice. Tra il magistrato e Claudio però, a causa di vecchie incomprensioni non corre buon sangue. Di recente il popolare ed amato attore si è raccontato in una intervista al settimanale TvMia parlando di un momento particolare del suo passato, ancora prima di essere travolto dal successo e dalla passione per la recitazione che è poi diventata un vero e proprio lavoro. “Prima di intraprendere la strada della recitazione ho fatto il cameriere, un’esperienza che mi ha permesso di crescere tanto come uomo, ma che soprattutto mi ha fatto capire quale sarebbe stato il mio futuro: recitare”, ha raccontato. Dopo essersi iscritto all’Università Marchesi ha incontrato non poche difficoltà, quindi ha deciso di prendersi una pausa dallo studio e di partire per l’Inghilterra dove ha iniziato a lavorare come cameriere imparando anche la lingue del post.

Pubblicità

L’ALLIEVA 3: RITORNO SUL SET PER GIORGIO MARCHESI

Il ritorno dall’Inghilterra ha segnato per Giorgio Marchesi la vera svolta nella sua vita in seguito all’iscrizione ad una scuola di recitazione. Poco alla volta ha preso il via la sua importante carriera di attore con la popolarità arrivata alcuni anni fa con la sua partecipazione alla fiction amatissima, Un medico in famiglia. Da quel momento è stato per lui l’inizio di una carriera sfavillante e presto lo rivedremo ancora nei panni del pm Sergio Einardi nella fiction L’Allieva 3. Sin dalla prima stagione de L’Allieva, la serie di Rai1 ha appassionato milioni di telespettatori in attesa del nuovo capitolo. Alla fine della seconda stagione, il pm Einardi resta vittima di un attentato. Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi nuovi episodi? Al momento è top secret ma in merito Marchesi ha dichiarato: “Prima della quarantena stavamo girando L’allieva 3, poi ci siamo fermati. Ma presto torneremo sul set, non vedo l’ora”. Intanto non ci resta che concentrarci sulla quinta puntata (ancora in replica) de L’Allieva 2 in programma per questa sera, durante la quale vedremo Claudio e Alice nuovamente sereni dopo la decisione di Einardi di farsi da parte. Ma la tensione è solo dietro l’angolo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA