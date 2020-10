L’Allieva 3/ Anticipazioni seconda puntata 4 ottobre: Claudio e Alice si sposeranno?

L’ALLIEVA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 OTTOBRE

L’Allieva 3 torna su Rai1 questa sera dopo il successo della scosa settimana. La fiction che ha messo insieme Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha convinto sin dal primo episodio e ha fatto lo stesso anche domenica scorsa con l’esordio della terza stagione. I fan non sanno ancora se ci sarà un seguito, ovvero una quarta stagione, ma intanto attendono con ansia di piazzarsi davanti alla tv questa sera, intorno alle 21.30, per seguire gli episodi di oggi, 4 ottobre, dal titolo Il coltello Yanagiba e Stuntgirl in cui Alice si ritroverà impelagata in un altro caso da risolvere, ovvero quello che riguarda la vera natura di Giacomo, il fratello di Claudio, opposto al suo amato capo e dottore. Al centro dei suoi pensieri ci sono le cause che hanno portato a dividersi in passato e allontanarsi ma a quanto pare nemmeno il suo promesso sposo ha intenzione di rivelargli la verità. Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia si confronta con Alice proprio su quello che è il rapporto di lavoro con Einardi metre Erika chiede a Paolone di aiutarla a conquistare Sandro che, però, dal canto suo sembra davvero interessato alla nostra dottoressa. Nel secondo episodio, come se la presenza del fratello Giacomo, Claudio viene messo da parte anche da Alice. La dottoressa è molto attratta dal caso che gli si presenta sulla sua scrivania ovvero quello del tragico incidente occorso a una controfigura durante le riprese di un film. Le cose tra i due promessi si sposano mentre Sandro continua ad interessarsi ad Alice e a palesarlo quando i due sono impegnati con un sopralluogo.

L’ALLIEVA 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Ma cosa è successo la scorsa settimana nella prima puntata de L’Allieva 3? La prima puntata si è aperta con il sogno di Alice in versione ballerina ma subito l’abbiamo vista travolta dai problemi e le follie di tutti i giorni. Marco e Lara hanno avuto una bambina, Claudio è a capo della scuola di specializzazione mentre sul lavoco, Alice è molto colpita dalla Suprema, la Dr.sa Manes. Proprio una ballerina è la vittima del primo caso di cui deve occuparsi con la sua perizia su richiesta di Sergio. La bella Maddalena è morta nell’appartamento sopra la sua scuola di danza proprio dopo aver chiamato i soccorsi e il marito, un ballerino, ha accolto la notizia disperato chiedendo proprio ad Alice di vedere il corpo della moglie. Proprio durante l’autopsia, Claudio chiede ad Alice di sposarlo e un attimo dopo la giovane dottoressa scopre che la sua migliore amica, Silvia, adesso è il nuovo Vice Questore. Il caso di Maddalena si lega a quello di Ginevra, un’altra ballerina che proprio Claudio aveva analizzato chiudendo tutto come suicidio. Il caso si evolve e rivela il vero volto dell’assassino proprio mentre Claudio prenota il Comune per il 17 maggio, è questa la data delle nozze di Claudio e Alice.



