L’allieva 3/ Anticipazioni: Sergio Assisi antagonista di Lino Guanciale?

L’allieva 3 sarà una delle nuove fiction che il pubblico di Raiuno vedrà appena l’emergenza coronavirus cesserà. Gli attori, infatti, prima del lockdown erano sul set per girare i nuovi episodi e appena sarà possibile torneranno a lavorare per completare di girare le puntate della nuova stagione. Cosa accadrà, tuttavia, ne L’allieva 3? I protagonisti dell’amatissima fiction saranno ancora Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Tuttavia, come nelle precedenti stagioni, ci saranno anche delle new entry. Tra i nuovi attori, infatti, spicca Sergio Assisi che, secondo le anticipazioni dovrebbe interpretare Giacomo Conforti “il fratello” di Claudio Conforti che ha il volto di Lino Guanciale. Cosa potrebbe accadere tra i due? Il rapporto tra i due fratelli sarà pacifico o Sergio Assisi si trasformerà presto nell’antagonista di Guanciale?

L’ALLIEVA 3, ANTICIPAZIONI: LIETO FINE PER ALESSANDRA MASTRONARDI E LINO GUANCIALE?

Al centro delle puntate de L’allieva 3 ci sarà la storia d’amore tra Alice Allevi e Claudio Conforti, interpretati rispettivamente da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Tra alti e bassi, i due, nella seconda stagione, hanno fatto sognare i fans che ora sperano di poterli vedere finalmente sereni e innamorati, ma andrà davvero così? La probabile presenza del fratello di Claudio Conforti potrebbe creare nuove tensioni tra i due così come la presenza di Antonia Liskova che, secondo i rumors, dovrebbe vestire i panni della nuova direttrice dell’Istituto di Medicina Legale. Il personaggio interpretato dalla Liskova, dunque, si metterà tra il dottor Conforti e la dolce Alice? Per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare la messa in onda dei nuovi episodi di cui dovrebbe far parte anche Giorgio Marchesi che interpreta il pm Einardi: “Prima della quarantena stavamo girando L’allieva 3, poi ci siamo fermati. Ma presto torneremo sul set, non vedo l’ora”, ha detto l’attore a TvMia.



