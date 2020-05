L’Allieva 3/ Il pm Einardi ucciso, tornerà solo con dei flashback

Pubblicità

L’Allieva 3 ci sarà, questo ormai è assodato. Come sappiamo già che non avremmo la possibilità di vedere tra i protagonisti Giorgio Marchesi nel ruolo del Pm Sergio Einardi. Questi infatti è morto nell’ultima puntata della seconda stagione, ucciso dalla mafia. Lo rivedremo ancora in alcune puntate, certo, ma solo attraverso dei flashback dei protagonisti, si presume. Un’assenza che per alcuni farà perdere un po’ di senso alla serie visto che questi aveva alimentato uno scontro interessante con Claudio Conforti, il personaggio interpretato da Lino Guanciale. I due si erano scontrati sul lavoro, ma soprattutto in amore. Entrambi volevano il cuore di Alice Allevi, interpretata dalla splendida Alessandra Mastronardi, ma avevano anche degli scheletri nell’armadio. Conforti infatti era stato in passato l’amante della moglie di Einardi.

L’Allieva 3, tutto fermo per il Coronavirus

Ovviamente anche L’Allieva 3 ha pagato dazio all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, con le riprese che sono state fermate. Quando queste riprenderanno avremmo dunque delle conferme anche sul cast. Si vocifera del possibile ritorno di Dario Aita nel ruolo di Arthur Malcomess e di Michele Di Mauro che invece interpreta Roberto Calligaris. E sulle date? Al momento non sappiamo darvi delle informazioni a riguardo. Le riprese erano partite il 25 novembre scorso, come raccontato da DiPiùTv, per poi essere interrotte appunto per l’allarme Covid-19. Quindi non sappiamo ancora con precisione quello che accadrà nelle prossime settimane. Staremo a vedere, ma sicuramente c’è grande attesa da parte del pubblico che sembra pronto a seguire stasera le repliche della seconda stagione.



