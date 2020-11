L’Allieva 3 / Le paure di Alice sulle nozze con Claudio, anticipazioni svelano che..

L’Allieva 3 e le paure di Alice sulle imminenti nozze con Claudio. La protagonista non è così sicura che Claudio sia intenzionato a sposarla, specialmente dopo essersi allontanato da lei per proteggerla. Nel corso della puntata Alice e Claudio hanno messo da parte le rispettive gelosie per riuscire nell’obiettivo di scagionare Giacomo, sul quale pendono accuse pesantissime su un caso di omicidio. Alice, nel tentativo di aiutarlo, manda all’aria una possibile prova rovinando i piani di Claudio. Quest’ultimo la difende quando rischia il posto in istituto, ma poi decide di allontanarsi da lei e di partire per un viaggio.

L’Allieva 3, Giacomo ha ancora una speranza: può essere scarcerato se…

Claudio ha un piano per salvare Giacomo. Quest’ultimo non ce l’ha con Alice, nonostante non sia riuscita a proteggere quell’elemento che poteva scagionarlo vorrebbe che continuasse a cercare prove ed indizi. Claudio sembra avere le idee molto chiare sul da farsi, decide comunque di non condividere più nulla con Alice, sempre più incupita e amareggiata dal suo comportamento. Le anticipazioni de L’Allieva 3 però sembrano rivelare prospettive interessanti per la coppia. Nella prossima puntata, in onda domenica 8 novembre su Raiuno alle 21.25, Alice e Claudio si sposeranno. Inoltre riusciranno a salvare Giacomo, che uscirà dal carcere grazie ad una svolta nelle indagini. Sentimenti e dubbi in quello che sarà l’ultima appuntamento con la terza stagione.

L’Allieva 3, Alice e Claudio liberano Giacomo, arriva il giorno del matrimonio

Giacomo abbandonerà la prigione grazie all’aiuto di Alice e Claudio. Le anticipazioni rivelano che la dottoressa e Conforti seguiranno una pista decisiva per dimostrare l’innocenza di Giacomo. Grazie al loro intervento e ad una intuizione, Giacomo verrà scagionato dalle accuse e finalmente potrà vivere da uomo libero. A quel punto le indagini sull’omicidio avvenuto al golf club potranno ripartire su basi diverse. E il matrimonio tra Alice e Claudio? Il giorno delle nozze è stato fissato anche non sono esclusi colpi di scena, visti gli alti e bassi della coppia. Ma alla fine, forse, l’amore trionferà. Per la gioia di tutti gli appassionati de L’Allieva che sperano nel lieto fine tra i due protagonisti della fiction…

