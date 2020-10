L’allieva 3 oggi non va in onda, perchè?/ Spazio alla Nazionale, la fiction torna…

L’allieva 3 non sta deludendo le aspettative dei fans che, da tempo, aspettavano il ritorno delle avventure di Alice Allevi e Claudio Conforti, interpretati magistralmente da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Le prime puntate della terza stagione della fiction ha già regalato numerosi colpi di scena con la proposta di matrimonio di Claudio e la bocciatura di Alice all’esame. Alice, tuttavia, grazie ad una proposta della Suprema Andrea Manes è riuscita a restare in istituto potendo così lavorare ancora accanto al fidanzato. Le avventure de L’allieva 3 stanno appassionando sempre di più il pubblico di Raiuno che, tuttavia, questa sera, dovranno rinunciare alla fiction. Domenica 11 ottobre, infatti, L’allieva 3 resta in panchina per la messa in onda della partita della Nazionale di Roberto Mancini contro la Polonia, valida per la Nations League 2020.

L’allieva 3, anticipazioni 18 ottobre

Le avventure de L’allieva 3 torneranno regolarmente in onda su Raiuno domenica 18 ottobre. Cosa accadrà nelle prossime puntate della fiction? Le anticipazioni svelano che la storia d’amore tra Alice e Claudio dovrà affrontare numere sfide. A mettere alla prova il rapporto tra i due medici legali sarà la presenza di Giacomo, fratello di Claudio, ma anche i numerosi impegni di lavoro di Alice e la voglia di Claudio di darà una svolta alla propria carriera. La coppia, tuttavia, riuscirà a trovare il modo per far incastrare tutto, ma a complicare le cose sarà la Suprema Andrea Manes che continuerà ad assegnare mansioni ad Alice che, a causa del lavoro, avrà sempre meno tempo da dedicare alla propria vita privata. Come reagirà Claudio di fronte all’ennesimo impegno della fidanzata? Il matrimonio resterà nei loro piani o cadrà nel dimenticatoio? Lo scopriremo nelle prossime puntate dell’amatissima fiction.



