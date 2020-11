L’Allieva 4, ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione: Alice e Claudio in forse ma…

La fiction L’Allieva 4 ci sarà oppure no? Grande mistero sulla quarta stagione della serie di Rai1 che ha visto protagonisti l’attrice Alessandra Mastronardi e il collega Lino Guanciale. Se dovessimo dare ascolto al parere del pubblico della prima rete, allora la risposta sarebbe scontata. Sul piano dei dati Auditel, infatti, la fiction ha registrato anche con i nuovi episodi una media di 4,5 milioni di spettatori con share del 20,8%, ma a far sollevare dubbi sul futuro de L’Allieva sono proprio i due protagonisti: oltre alla Mastronardi, anche il suo partner Lino Guanciale si è mostrato perplesso. Senza di loro, infatti, cosa ne sarebbe di Alice e Claudio? Lo scorso giugno proprio la Mastronardi in una intervista a Io Donna aveva amareggiato il suo pubblico ammettendo che sia lei che il collega avevano “deciso di mettere un punto” alla fiction. Eppure di recente, in una nuova intervista a TvBlog aveva ridato speranza rivelando: “Sarà l’ultima stagione? Non lo so, forse, può essere, vedremo”. Più che la quarta stagione, dunque, era stata messa in dubbio la presenza dell’attrice protagonista che aveva ammesso: “Se ci fosse una quarta stagione senza di me, la curiosità sarebbe mondiale, certo che la vedrei e sosterrei anche la nuova protagonista. La mia erede? Ci devo pensare”. Ciò che è certo, come spiega Blogo, è che la Mastronardi è attualmente attesa sul set di una nuova serie Netflix. La rivedremo nuovamente anche nei panni di Alice?

L’ALLIEVA 4 SI FARÀ? NESSUNA CERTEZZA SULLA QUARTA STAGIONE

A non sbrogliare i dubbi sulla possibilità di vedere in tv L’Allieva 4 ha contribuito anche Lino Guanciale che sempre a TvBlog, in una intervista, aveva spiegato: “Se io e Alessandra abbiamo deciso di fare la terza stagione è perché ci abbiamo visto delle possibilità di raccontare cose nuove e diverse. Credo si sia fatto un bel lavoro nel chiudere tanti fili di questa storia, poi… vedremo”. Così come la collega, anche Guanciale è attualmente impegnato sul set di una nuova serie e questo mette in dubbio la sua presenza in una eventuale quarta stagione de L’Allieva. A togliere ogni dubbio sul fatto che la terza sarebbe stata anche l’ultima stagione della serie era stato Sergio Assise, entrato in corsa nel ruolo di Giacomo Conforti e che, come rammenta il blog di Davide Maggio, aveva detto: “L’ho fatta con piacere anche se, non lo nascondo, entrare come comprimario in una serie alla sua terza e, per giunta, ultima stagione non è proprio il massimo”. A far spegne gli entusiasmi dei fan della serie anche il fatto che la saga tratta dai romanzi di Alessia Gazzola sarebbe giunta al termine con la pubblicazione nel 2018 de “Il Ladro gentiluomo”. Il poco materiale a disposizione, così come l’assenza di nuove idee e le precedenti dichiarazioni dei protagonisti potrebbero portare già alla risposta sul futuro della fiction, ma l’interrogativo sul futuro di Alice e Claudio, in attesa di risposte ufficiali, resta del tutto aperto.



