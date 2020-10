L’Allieva 4, la stagione ci sarà?/ Lino Guanciale: “tanti punti interrogativi, ma…”

L’Allieva 4 si farà oppure no? La fiction campione d’ascolti di Rai1 avrà una quarta stagione? I fan cominciano a domandarsi se ci sarà o meno un proseguimento della serie con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale attualmente in onda su Rai1. La storia d’amore fra Alice Allevi e Claudio Conforti ha appassionato milioni di italiani e in tantissimi sono già curiosi di sapere se ci sarà un seguito della loro districata e complicata relazione. A rilasciare qualche dettaglio su una possibile quarta serie della fiction è stato Sergio Assisi, l’attore napoletano che interpreta Giacomo Conforti, il fratello di Claudio nella sterza stagione. L’attore, durante un’intervista rilasciata a Tele Sette, ha lasciato intendere che le possibilità di una quarta stagione dell’Allieva sono davvero poche.

L’Allieva 4, parla Lino Guanciale: “forse si o forse no”

“L’Allieva è molto amata e l’ho fatta con piacere anche se, non lo nascondo, entrare come comprimario in una serie alla sua terza e, per giunta, ultima stagione non è proprio il massimo” sono le dichiarazioni Sergio Assisi, che è entrato in corso nella fiction campione d’ascolti interpretando il personaggio di Giacomo Conforti, fratello di Claudio. Attenzione però a parlare di un possibile cambiamento di ruoli nella prossima stagione come precisa l’attore: “no, no. È la mia sorte: faccio film secchi o entro alla fine di una serie. Mai che prenda una linea fortunata da 20 stagioni. Insomma, non sono l’uomo delle serie tv e, da sempre, mi prendo in giro da solo”. A parlare del futuro de L’Allieva 4 ci ha pensato anche Lino Guanciale, l’amatissimo attore che interprete Claudio Conforti, che sul futuro della fiction ha dichiarato: “forse si o forse no. Ci sono tanti punti interrogativi”. Non è ancora chiaro se la fiction di Raiuno avrà un seguito oppure no, ma di una cosa Lino Guanciale è sicuro: il perchè la serie sia diventato un appuntamento imperdibile per milioni di italiani: “è facile sia riconoscersi che idealizzare la vita personale di coppia dei due personaggi, sono riconoscibili nella vita di ognuno di noi”.



