L’Allieva 4 si farà?/ Marchesi apre ad una nuova stagione: “Potrebbe. Dipende da..”

L’Allieva 4 si farà? E’ questo il quesito che assilla gli appassionati della serie tv con Lino Guanciale, ora che la terza stagione è agli sgoccioli. Futuro ancora tutto da scrivere per la fiction, che sta riscuotendo un successo notevole anche nel corso di questa terza stagione. L’apprezzamento del pubblico è ciò che potrebbe spingere la produzione a lavorare ad prosieguo con nuove puntate, anche se nelle scorse settimane l’ipotesi sembrava piuttosto remota. Ad alimentare le possibilità di una quarta stagione è l’attore Giorgio Marchesi, che in un’intervista a Il Fatto Quotidiano non esclude nulla: “Dipenderà dalle sceneggiature”, ha detto. “Senza dubbio la serie è molto legata ad Alessandra. E a Lino. Dipenderà molto dalle eventuali sceneggiature”.

L’Allieva 4 si farà? La retromarcia di Guanciale e Mastronardi può essere un buon segno

Musica per le orecchie degli appassionati, ora che l’Allieva 3 è giunta quasi al termine hanno una speranza di rivedere i propri beniamini in una nuova season. Oltre a Giorgio Marchesi, anche Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno fatto una sorta di retromarcia nelle ultime interviste, smentendo di fatto quello che era trapelato nelle scorse settimane. E’ chiaramente ancora tutto da vedere, non ci sono ufficialità in merito. Ma senza dubbio le possibilità di un seguito, ad oggi, appaiono più che buone.



