L’alligatore 2 ci sarà?/ Anticipazioni: nessuna conferma per la seconda stagione ma..

Si conclude questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, la fiction L’Alligatore, tratta dai romanzi della Saga dell’Alligatore di Massimo Carlotto. Gli otto episodi, divisi in quattro time serate, si basano su tre romanzi della saga: La verità dell’Alligatore, Il corriere colombiano e Il maestro di nodi. Il protagonista della fiction è Marco Buratti, interpretato da Matteo Martari, un ex cantante Blues ingiustamente condannato a sette anni di carcere e diventato poi un investigatore sui generis. La storia di Buratti si ispira alla vicenda giudiziaria di Carlotti, accusato nel 1976 dell’omicidio di una 24enne e graziato dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel 1993. Matteo Martari ha raccontato di essersi subito appassionato al personaggio: “È stato un ruolo molto affascinante, non conoscevo i romanzi ma conoscevo Massimo Carlotto e appena mi hanno detto che sarei stato io probabilmente l’Alligatore, mi sono fiondato in libreria”. Secondo l’attore veneto il punto forte della fiction è l’ambientazione molto specifica “questo Nord forse un po sconosciuto, la Laguna veneta, posti incantevoli” e la musica.

L’alligatore 2: ci sarà la seconda stagione?

A poche ore dalla fine della fiction “L’alligatore” non si è ancora parlato di una possibile seconda stagione della fiction in onda su Rai 2. Anche se di materiale per altri episodi ce ne sarebbe: la Saga dell’Alligatore è composta da dieci libri e due racconti. Le prime tre puntate de “L’alligatore” hanno registrato ascolti costanti: 1 milione 38 mila spettatori con il 4,4% di share, 1 milione e share del 4,2% il 2 dicembre, in calo nella terza serata del 9 dicembre con 881 mila spettatori e il 3,7% di share. Sui social la fiction ha riscosso un certo successo e in molti chiedono una seconda stagione: “Ho finito l’Alligatore in tempo per il compleanno del Martari e adesso devo aspettare per una seconda stagione non ancora confermata”, ha scritto un utente su Twitter. “Complimenti a tutti, una splendida serie” e “Che riprese stupende, acqua, verde, luce, fango”, hanno scritto due fan della fiction. Questa sera sarà possibile seguire la puntata finale de “L’alligatore” sulla pagina Facebook di Fandango insieme al regista Daniele Vicardi, Massimo Carlotto, Matteo Martari, Thomas Trabacchi, Valeria Solarino ed Eleonora Giovanardi. Magari sveleranno qualcosa sulla possibile seconda stagione…



© RIPRODUZIONE RISERVATA