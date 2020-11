L’Alligatore/ Anticipazioni prima puntata 25 novembre: Matteo Martari è..

L’Alligatore, anticipazioni prima puntata oggi, 25 novembre

Una storia nuova, un volto già collaudato e di successo, e un’atmosfera cupa e un po’ tetra, questo è quello che mette insieme L’Alligatore, la nuova serie di Rai2 che prenderà il via proprio oggi, 25 novembre, e che avrà come protagonista Matteo Martari. L’attore non ha di certo bisogno di presentazioni perché da Non Uccider in poi abbiamo imparato ad amarlo e apprezzarlo in molti ruoli in tv e non solo, ma come sarà vederlo nei panni di questo detective sui generis che ha fatto della sua vita in carcere un punto di forza? La serie tratta dai romanzi di Massimo Carlotto, prenderà il via proprio questa sera con un doppio episodio a settimana anche se è disponibile nella sua interessa su RaiPlay lasciando intendere che sicuramente ci sarà un seguito anche se molto dipenderà dagli ascolti. Ma chi è L’Alligatore e cosa nasconde nelle sue cicatrici? Lui è Marco Buratti, un ex ugola d’oro del blues finito in carcere ingiustamente, e che adesso, una volta libero, vuole saziare questa sua seta di giustizia facendo il detective privato e facendosi affidare casi complicati e pericolosi su cui nessun altro metterebbe le mani e puntando proprio sui suoi ex compagni galeotti, molti dei quali sono costretti ad aiutarlo per i favori ricevuti in cella.

Matteo Martari e Valeria Solarino star ne L’Alligatore

La vita di Marco Buratti però non è costellata di successi, lui è l’Alligatore perché non è mai completamente sulla superficie dell’acqua ma nemmeno completamente sotto, proprio ad indicare il sottile confine tra il bene e il male che lui non è poi così netto. Intorno all’Alligatore girano non solo i casi orizzontali della serie, in onda con un doppio episodio a serata, ma anche la sua vita privata o, almeno, tutti gli affetti che ha lasciato prima di finire in carcere a cominciare dalla sua compagna e collega Greta, la donna che lo accusa di aver tradito la sua fiducia ma, soprattutto, la loro musica, e che ha il volto di Valeria Solarino. Sarà da qui che prenderà il via l’Alligatore la serie che porterà sullo schermo un altro personaggio tratto dai romanzi della letteratura gialla italiana. Come reagirà il pubblico a questa nuova storia e come sarà la reazione al personaggio di Matteo Martari che ormai è diventato un vero e proprio veterano dei crime e di queste atmosfere un po’ inglesi? Lo scopriremo solo quando gli ascolti domani decreteranno il destino de L’Alligatore anche se un sequel è già certo per le storie e l’attore scelto come protagonista, non c’è dubbio.



