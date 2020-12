L’Alligatore/ Anticipazioni puntata 16 dicembre: finale di stagione

L’Alligatore tornerà in onda su Rai 2 tra una settimana, quando il calendario ci dirà 16 dicembre 2020, con una nuova puntata quella del finale di stagione. Andrà in scena il doppio episodio Fine dei giochi che ricordiamo però fruibile su RaiPlay già dal 19 novembre scorso. Le due puntate sono scritte da Andrea Cedrola, Laura Paolucci e Massimo Carlotto e dirette da Daniele Vicari. Nella prima le guest star sono Fabio Brunetti, Luca Filippi, Edmir Jacellari, Ilir Jacellari, Agnese Nano, Gabriele Silvestri e Ugo De Cesare. Nella seconda puntata invece vedremo anche Renato Marchetti, Gualtiero Burzi, Massimiliano Vado e Jerry Mastrodomenico. Già dalle anticipazioni si capisce che sarà un finale di stagione da fuoco e fiamme con un caso ancora una volta piena di colpi di scena.

L’Alligatore, anticipazioni finale di stagione

Diamo uno sguardo alle anticipazioni del finale di stagione de L’Alligatore. Buratti interrompe una cena che sembra essere molto intima tra Greta e Castelli con una scenata di gelosia. La donna però non crede a quello che accade al nuovo compagno. Beniamino invece chiederà aiuto a Elena per cercare di ritrovare una giovanissima albanese che era stata costretta ad andare sui marciapiedi per fare la prostituta. Successivamente Buratti si trova a sconvolgere Greta perché le mostra un video fatto molti anni prima che l’ha portata in carcere in maniera ingiusta. E nel finale Pellegrini attaccherà direttamente il nascondiglio dell’Alligatore. Nonostante ci sia il finale già disponibile su RaiPlay non vogliamo rovinarvi la sorpresa, ma vi anticipiamo comunque che ci saranno delle morti e molto delicate.



