L’Alligatore/ Anticipazioni ultima puntata oggi 15 dicembre: Max morirà?

L’Alligatore, anticipazioni ultima puntata oggi, 15 dicembre

L’Alligatore arriva al gran finale, previsto per oggi, 16 dicembre, su Rai2, e per buttare le basi di quella che potrebbe essere una seconda stagione già certa. Sarà davvero così? Per rispondere a questa domanda abbiamo ancora tempo visto che la serie crime tratta dai romanzi di Massimo Carlotto, tornerà in onda questa sera con l’ultimo episodio dal titolo “Fine dei giochi” che metterà a dura prova il protagonista interpretato da Matteo Martari. La criminalità organizzata italiana e albanese sarà al centro della nuova puntata de L’Alligatore in cui Rossini e Max hanno ficcato il naso in alcuni legami loschi tra la malavita e il potere calpestando i piedi a coloro che sono coinvolti, a quale prezzo? Le loro vite sono in pericolo e questo doppio episodio di oggi non farà altro che mettere insieme Rossini, Marielita e Max per fronteggiare la criminalità tenendo conto di strategie di questa battaglia che porterà a risvolti inattesi.

Marco Buratti nei guai nel finale di stagione de L’Alligatore?

Nel finale de L’Alligatore, Marco Buratti viene coinvolto in questo nuovo caso quando Rossini chiede aiuto per salvare una ragazza che è costretta a prostituirsi. Anche in questo caso il nostro Alligatore è pronto a risolvere questa ennesima ingiustizia. Quella che sembrava un caso semplice e pronto da risolvere, presto si legherà agli affari dello smaltimento dei rifiuti tossici, affari che nascondono intrighi e connivenze. Il colpo di scena sembra essere legato al fatto che questa ultima puntata non sia legata ad uno dei romanzi di Massimo Carlotto e che sia una storia inedita pensata proprio per chiudere quella che è stata questa prima stagione della serie. Cosa succederà? Inutile dire che il fatto che non ci sia un romanzo legato a questo finale, lo rende qualcosa di unico che i fan non potranno risolvere (o sapere) prima della messa in onda di questa sera. Molto dipenderà dal successo di questo finale perché quello che è certo è che l’universo dell’Alligatore è destinato ad andare avanti portando il team ‘di investigatori di nuovo su Rai2 il prossimo anno.



