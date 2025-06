Addio a Lalo Schifrin, genio argentino della musica e compositore della colonna sonora di Mission Impossibile.

Lutto nel mondo della musica per la morte di Lalo Schifrin, genio argentino capace, con il suo talento, di rivoluzionare il mondo del jazz. L’artista si è spento 93 anni in un ospedale di Los Angeles e la notizia si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. Classe 1932, era nato a Buenos Aires e, sin da piccolo, aveva dimostrato di essere un bambino prodigio grazie ad un talento che gli permise, a soli sei anni, di padroneggiare sul pianoforte come un veterano.

La lo Schifrin ha dedicato tutta la sua vita alla musica e l’incontro che gli ha cambiato la vita permettendogli, poi, di trasformare una passione in lui innata in un vero lavoro avvenne verso la metà degli anni ’50 quando incontrò Dizzy Gillespie ins eguito al quale la sua figura diventò internazionale aprendogli anche le porte di Hollywood.

Lalo Schifrin: il successo della musica di Mission Impossibile

Se il mondo del cinema italiano piange la morte di Alvaro Vitali, quello di Hollywood e della musica internazionale piange quella di un genio assoluto che, con la sua musica, contribuì al successo di Mission Impossibile grazie ad una colonna sonora che, a distanza di anni, è amatissima dagli amanti del genere. La sua è stata una carriera straordinaria con la vittoria di quattro Grammy.

Inoltre ha ottenuto sei nomination agli Oscar (da Cool Hand Luke fino a The Sting II); nel 2018 ha ricevuto un Oscar alla carriera. Oltre alla colonna sonora di Mission Impossibile, ha composto musica per film e serie tv come Cool Hand Luke, Bullitt, Dirty Harry; Serie TV come Mannix, Starsky & Hutch, Medical Center.

