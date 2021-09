L’altra madre di mia figlia, Rai 2/ Trama e cast del film di oggi 1 settembre 2021

Il cast di l’altra madre di mia figlia

L’altra madre di mia figlia andrà in onda oggi, 1 settembre, in prima serata (ore 21.20) all’interno del palinsesto di Rai 2. Si tratta di un film di recente produzione che ha visto le sale cinematografiche mondiali nel recente 2020. Il film di connotazioni drammatiche è stato prodotto grazie all’interessamento della casa di produzione Titanus. Il film diretto da John Murlowski, vede un buon cast di attori, tra di essi si segnalano Tanya Clarke, Aria Pullman, Monica Rose Betz, Matthew Pohlkamp e Remington Hoffman. La pellicola non è nonostante la recente produzione una prima televisiva, essendo stata già programmata nei piccoli schermi del Belpaese.

Dimmi la verità/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee (oggi, 1 settembre)

L’altra madre di mia figlia, la trama del film

La pellicola L’altra madre di mia figlia vede al centro della storia una madre e la sua bambina, Tara ed Amy. La prima è una giovane ragazza adottata mentre la seconda è la sua madre adottiva. Le due hanno una vita tranquilla e rilassata che scorre via nella piccola cittadina dove abitano, e dove sono conosciuti da tutti per via della loro simpatia ed affidabilità.. Amy quando aveva adottato la bimba aveva firmato un patto che la impegnava a non rivelare mai la vera identità della madre naturale, tale patto era riuscito a tenere nascosta la verità a Tara. Ma come spesso avviene nella vita il destino si mette in mezzo. Succede il giorno del sedicesimo compleanno della bimba, allorquando la vera madre della ragazza si fa viva. Grace questo il nome della donna inizia ad interessarsi nuovamente alla propria figlia biologica, interessamento che però inizia a diventare quasi morboso. Tara si ritrova cosi al centro di una situazione difficilmente gestibile, da una parte vorrebbe riallacciare il rapporto con la sua vera madre, dall’altro però inizia a fare capolino nella sua giovane mente la convinzione che la madre non sia mentalmente sana. Toccherà ad Amy risolvere i dubbi della giovane ragazza, e allo stesso tempo proteggerla dalla sua vera madre.

LEGGI ANCHE:

Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me/ Su Rai 3 il film con AbatantuonoLove on Ice/ Su Canale 5 il film di Bradley Walsh (oggi, 1 settembre)

© RIPRODUZIONE RISERVATA