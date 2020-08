L’altra metà della storia/ Su Rai 3 il film con Charlotte Rampling (oggi, 12 agosto)

L’altra metà della storia va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola è stata realizzata nel Regno Unito nel 2017 da diverse case cinematografiche tra cui BBC Films mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla BiM Distribuzione. Nel cast sono presenti tra gli altri Charlotte Rampling, Jim Broadbent, Michelle Dockery, Emily Mortimer, Harriet Walter, Joe Alwyn, Matthew Goode e James Wilby.

L’altra metà della storia, la trama del film

Ecco la trama de L’altra metà della storia. Tony è un uomo di mezza età che, dopo la morte di uno dei suoi più cari amici, è riuscito ad avere un diario. In questo diario il suo più caro amico di quel periodo ha annotato alcune delle situazioni che hanno riguardato la loro infanzia, ma anche e soprattutto la loro fase adolescenziale. Una serie di racconti permettono all’uomo di ritornare con la mente a quel periodo straordinario della loro esistenza in cui non c’erano problemi e soprattutto responsabilità. Ci sono inoltre diverse pagine dedicate a quella che era una relazione dell’epoca ed in particolar modo durante il periodo di frequentazione all’università. All’epoca i due amici avevano come amiche in comune una ragazza di nome Veronica la quale per una serie di vicissitudini è venuta a sua volta in possesso di alcune parti di quel diario che raccontano di quei momenti lieti, ma anche di alcuni situazioni piuttosto complicate dal punto di vista sentimentale.

Nonostante Tony abbia ricevuto il diario per la gran parte della sua interezza, vorrebbe recuperare quelle pagine e soprattutto alcune trascrizioni che l’amico dell’epoca ha fatto in modo che Veronica ricevesse. Questa sarà anche l’opportunità di ritrovare Veronica e quindi leggere e condividere quelle storie riguardanti la loro gioventù facendo tornare alla luce la loro storia d’amore. Infatti i due sono stati legati da un profondo sentimento che sembrava poter essere preambolo di una lunga e duratura storia d’amore con tanto di matrimonio e costruzione di una famiglia. Proprio in quelle trascrizioni viene sottolineato il motivo per il quale la loro storia d’amore non ha avuto futuro e in particolar modo in ragione di un terribile tradimento che la stessa Veronica ha consumato proprio con il suo migliore amico. Una vicenda, insomma, interlocutoria e dai contrastanti sentimenti e che soprattutto far ricordare come all’epoca i rapporti tra i tre protagonisti della vicenda si fossero improvvisamente raffreddati lasciando spazio ai rispettivi percorsi di vita che poi hanno intrapreso. Chissà se ora queste trascrizioni possano aver appianato quelle divergenze e soprattutto dato una seconda occasione per poter condividere il resto della vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA