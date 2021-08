L’altra moglie The Other Wife/ Su Rete 4 il film con Rupert Everett (oggi, 1 agosto)

L’altra moglie The Other Wife è la propostain prima serata di Rete 4 per oggi, 1 agosto 2021, con inizio alle ore 21,30. Si tratta di un film nato nel 2012 come mini serie in due puntate proposto integralmente da Rete 4. Motivo del prestigio è la presenza come attore protagonista di Rupert Everett, celebre attore britannico che ha diviso la sua carriera in patria, negli States, ma ha puntato anche l’Italia scelto per cast di grande prestigio come ‘Gli occhiali d’oro’, girato a Ferrara nel 1987 per la regia di Giuliano Montaldo, recitando al fianco di Stefania Sandrelli, Philippe Noiret e Valeria Golino, oppure, nello stesso anno, con la direzione di Francesco Rosi, il capolavoro ‘Cronaca di una morte annunciata’ nel quale accanto a Everett compariva Ornella Muti, ma nel cast erano di spicco le presenze di Irene Papas e Gian Maria Volonté. Al fianco di Everett in ‘The other wife – l’altra moglie’, l’attrice di Stoccarda Natalia Wörner, poche presenze nel cinema, ma significative e la ricordiamo nel ruolo di Ellen nella celebre serie ‘I pilastri della Terra (The Pillars of the Earth)’, tratto dal romanzo di Ken Follett, o ‘Cenerentola’, nel ruolo di Irene De Luca, assieme a Vanessa Hessler e Flavio Parenti, una co-produzione italiana, tedesca e francese.

L'età dell'innocenza/ Su La7 il film di Martin Scorsese (oggi, 1 agosto 2021)

L’altra moglie The Other Wife, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama de L’altra moglie The Other Wife. Billy è sposato con Kate, una donna bellissima con la quale finge, purtroppo è solo finzione, un grande amore, un sogno sentimentale che illude la donna sino al momento nel quale la sua vita crolla scoprendo i tradimenti del marito. Non sospettava minimamente una situazione fosca e menzognera come quella, ma l’abilità di recitare di Billy per troppo tempo l’ha illusa che la favola aveva senso per entrambi. Addirittura scopre che suo marito è sposato con una donna, Deb, dalla quale ha avuto, durante questo doppio gioco, un figlio. Il mondo le crolla addosso. Billy muore, una sorta di vendetta del karma ma non sarà tutto rose e fiori: Kate si ritrova coinvolta proprio con la donna con la quale il marito tesseva le sue trame sentimentali, invischiata in una vicenda criminale, perché il defunto marito aveva non solo una doppia, ma una tripla vita e quest’ultima era nel mondo del crimine.

LEGGI ANCHE:

L'uomo dalla maschera di ferro/ Su Rete 4 il film con Ian Holm (oggi, 1 agosto)Si accettano miracoli/ Video, su Rai 1 il film di e con Alessandro Siani (1 agosto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA