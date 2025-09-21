Lamberto Boranga, chi è l'ex portiere che dopo l'addio al calcio si è dedicato all'atletica leggera? A 80 anni il ritorno tra i pali

Nonostante abbia 83 anni, Lamberto Boranga non ha intenzione di dire addio al calcio. L’ex portiere, arrivato a vestire maglie importanti in carriera come quella del Perugia, ha deciso di tornare a giocare nonostante abbia superato gli 80 anni. Lo farà in Prima Categoria, nel girone C, con la Trevana, la formazione della città di Trevi. L’ex portiere del Perugia esordirà con la nuova casacca il 28 settembre del 2025, allo stadio S. Antonini di Borgo Trevi. La Trevana, per l’occasione, lo ha descritto come un “medico e atleta, esempio eloquente di come uno stile di vita sano, alimentazione equilibrata e tanto allenamento siano valori senza età”. Da quando ha deciso di tornare in campo, Boranga ha scelto di allenarsi con il preparatore dei portieri del Perugia, con il quale ha raggiunto una forma fisica invidiabile che gli permetterà di competere con i ragazzi che potrebbero essere suoi nipoti.

Valeria Bruni Tedeschi a Verissimo: "Pensavo spesso alla morte"/ "Ho elaborato la violenza subita"

La vita di Boranga sembra in realtà proprio un film: ha giocato a calcio ad alti livelli, poi quando ha scelto di ritirarsi, si è dedicato all’atletica leggera, anche in quell’ambito eccellendo. D’altronde, uno come lui è abituato a far bene in ogni contesto, qualunque esso sia. Ecco allora che il calciatore di talento è diventato anche atleta, primatista di salto in lungo over 60 nella sua categoria e dopo ancora medico. Il portiere, infatti, si è laureato in medicina ai tempi del Parma e poi specializzato in virologia, cardiologia e medicina dello sport. Una vita che sembra uscita da un film, la sua.

Giorgio Assumma: “Dina Minna fino all’ultimo al fianco di Pippo Baudo”/ “Qualche ora prima di morire…”

Chi è Lamberto Boranga: la carriera nel calcio iniziata per caso

Lamberto Boranga ha conosciuto il calcio per caso. Un giorno, a dieci anni, mentre passeggiava con il nonno è stato quasi investito e per consolarlo, gli hanno regalato 10 lire, con le quali ha comprato un pacchetto di gomme, che gli ha permesso di vincere un pallone da calcio. Un vero e proprio segno del destino. Da quel momento ha cominciato a giocare a calcio, prima come attaccante, poi come portiere, arrivando ad 83 anni con la stessa voglia di un ragazzino di calcare il rettangolo verde.