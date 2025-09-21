Lamberto Boranga, vera e propria leggenda del calcio italiano, è stato oggi ospite a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini.

Il mondo del calcio, per alcune sue peculiarità storiche, può essere letto come una sorta di romanzo; momenti che sono leggenda, sportivi che si ergono quasi a divinità pagane. Il salotto di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ha accolto una vera e propria icona dello sport in generale oltre che del rettangolo verde: Lamberto Boranga. Ex portiere professionista, ma di fatto non ha mai smesso di destreggiarsi tra i pali; la carriera agonistica si è conclusa negli anni ottanta ma, siglando un vero e proprio record, è prossimo a scendere nuovamente in campo in una partita ufficiale all’età di 83 anni!

“Sono un ragazzo adulto, non sono vecchio!”, esordisce così Lamberto Boranga a Da noi a ruota libera raccontando di uno studio che ha accertato: “La mia età biologica è tra i 58 e i 62 anni”. Un vero e proprio prodigio che non sembra conoscere i limiti del fattore anagrafico come testimoniato dall’appuntamento speciale di domenica prossima: “Tornerò in campo, in una partita ufficiale!”

Lamberto Boranga a Da noi a ruota libera: “Il pallone è il mio grande amore…”

Ma come nasce la passione per il calcio, la sua leggendaria storia? Tutto è iniziato da una cento lire, dall’acquisto di una gomma da masticare che gli valse anche un pallone in omaggio. Quell’oggetto sarebbe diventato il suo più grande amore: “Ci dormivo anche”, ha raccontato Lamberto Boranga. “Giocavo con mio fratello più grande sul terrazzo dei nonni ed essendo più piccolo ho iniziato giocando proprio in porta”.

Poi la svolta, l’incontro che ha regalato a Lamberto Boranga la fiducia in sé stesso verso il sogno di diventare un calciatore professionista. “Stavo giocando con gli amici, si avvicina Nando Martellini che mi stava osservando e mi dice: ‘Hai la stoffa per diventare un grande calciatore’. 10 anni dopo feci il debutto con la maglia della Fiorentina, contro l’Inter, e lui era il telecronista della partita!”. Il racconto a Da noi a ruota libera è poi impreziosito dall’arrivo di Laura e Linda, rispettivamente moglie e figlia di Lamberto Boranga. “Ci vuole pazienza con lui!”, ha spiegato la donna che vive al suo fianco da oltre cinquant’anni: “Com’è stare con un uomo così vulcanico? Diciamo che è molto impegnativo”.

