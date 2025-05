Poche ore dopo l’omaggio ai David di Donatello 2025, il ricordo di Eleonora Giorgi risplende grazie alle parole di suo fratello, Lamberto, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo. Una voce raggiante, un tono elevato come a dare ulteriore enfasi al suo personale racconto e alla descrizione del rapporto splendido che hanno costruito lungo il percorso della vita, totalmente condiviso. “Il mio rapporto con lei è stato straordinario, talvolta ci sono fratture tra fratelli e sorelle ma io con lei fatico a trovare un litigio. In 60 anni di vita non c’è mai stato un problema, mai un motivo per toglierci il saluto”.

Parole che trasudano gioia e amore quelle di Lamberto – fratello di Eleonora Giorgi – che rappresentano la grandezza umana della compianta attrice ancor prima della sua caratura professionale che non necessita di presentazioni. Ha dato tanto, ricevuto tanto, in maniera incondizionata: “Abbiamo fatto tante cose insieme, ci siamo voluti bene da piccoli e fino all’ultimo giorno di vita. Quanto mi manca, è stata lo scudetto della mia vita…”.

Atmosfera toccante e al contempo di gioia durante i racconti di Lamberto, fratello di Eleonora Giorgi; per lunghi mesi lui non ha saputo della malattia, ennesimo gesto di generosità da parte dell’attrice che non voleva destare la sua preoccupazione. “Eleonora era condannata dalla malattia da un anno e mezzo, ma lei sapeva che io sarei andato fuori di testa, e quindi non mi ha mai detto che aveva poco da vivere. Mi ha rivelato tutto solo gli ultimi due mesi…”. Il conduttore sportivo ha poi aggiunto: “E’ stata generosa fino alla fine, fino all’ultimo giorno sorrideva; rimango ancora incantato, non ho parole per descriverla. Eleonora è stata serena, disponibile e generosa fino al suo ultimo giorno”.