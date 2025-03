Lamberto Giorgi, una vita dedicata al giornalismo

Come sua sorella Eleonora Giorgi, Lamberto Giorgi ha coltivato una grande passione per il piccolo schermo nel corso della sua lunga carriera di showman e conduttore. Benché abbia anche preso parte, negli anni ottanta, al cast del film Delitto sull’autostrada di Bruno Corbucci, Lamberto non è un attore. Si occupa infatti giornalismo e tv, a livello locale. A Roma non c’è appassionato che non lo conosca, perché conduce da anni diversi programmi calcistici con focus su le due squadre della capitale: la Roma e la Lazio.

“Lavoro in tv da quarant’anni: quattro a Tvr Voxson e 36 di “In Campo con Roma e Lazio”. Iniziammo l’anno delle scudetto, era il 12 settembre del 1982”, ha raccontato in una bella intervista a Leggo. Il fratello di Eleonora Giorgi è infatti considerato “il Totti delle tv romane”, perché è sempre stato fedele alle reti con cui ha collaborato. Pare abbia declinato offerte professionali importanti pur di restare nel suo ambiente.

“Perché io sono come Francesco Totti. Non me la sono mai sentita di abbandonare Teleroma56. Mi hanno cercato sia la Rai sia Mediaset, ma qui abbiamo dei riconoscimenti che le tv nazionali non avranno mai”, ha simpaticamente raccontato il fratello di Eleonora Giorgi.

Per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale, non si hanno moltissime informazioni, questo perché Lamberto Giorgi ha preferito condividere col pubblico esclusivamente gli aspetti legati alla sua carriera e alla sua professione. Pare che dai suoi programmi siano passati grandi nomi del giornalismo italiano, come Piccinini, Fabio Caressa e Gianni Cerqueti. Tutti nomi che si sono fatti strada nel mondo dell’informazione sportiva e che oggi, non a caso, sono conosciutissimi.

