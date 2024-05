Lamberto Sposini/ Chi è e come sta il collega di Enrico Mentana salutato in diretta da Chiambretti

Chi è Lamberto Sposini, il giornalista salutato da Enrico Mentana nel programma di Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi? Una data chiave per spiegare perché è sparito dalla tv è il 29 aprile del 2011. All’epoca il giornalista conduceva insieme a Mara Venier La vita in diretta ma poco prima della messa in onda Lamberto Sposini viene colpito da un’emoraggia cerebrale. Si accascia e si ritrova ricoverato al policlinico Gemelli (Roma) L’operazione è stata delicatissima e la riabilitazione lungha e mai del tutto completata.

Come sta oggi Lamberto Sposini dopo il malore? L’emorragia cerebrale gli procura afasia e agrafia e per questo decide di ritirarsi dalla televisione perché questi gravi sintomi gli impediscono di svolgere serenamente la professione che tanto ama. A prendersi cura di lui ci sono oltre che l figlie Francesca e Matilde anche l’ex moglie Sabina Donadio. Nonostante la separazione gli è sempre stata accanto.

Lamberto Sposini chi è? Dagli esordi con Enrico Mentana al grave malore

Lamberto Sposini è nato nel 1958 ha dunque 65 anni. L’esordio come giornalista avviene in Rai nel 1979 a soli 18 anni, dove conduce il telegiornale dell’Umbria. Circa dieci anni dopo sbarca a Mediaset ed è tra i co-fondatori del Tg5 insieme a Cesara Buonamici, Enrico Mentana, Cristina Parodi e Clemente Mimun. In quegli anni tra i vari giornalisti si è creata molto sintonia tanto che in diverse interviste tutti ricordano con affetto quel periodo e rivolgono un pensiero affettuoso a Lamberto Sposini come ha fatto Enrico Mentana questa sera nel programma di Piero Chiambretti.

Per quanto riguarda la vita privata, Lamberto Sposini è stato sposato con l'ex moglie Sabina Donadio dalla quale ha avuto la figlia Matilde nel 2002. In pochi però sanno che ha un'altra figlia Francesca nata quando aveva solo 18 anni. Entrambe le figlie ma anche l'ex moglie gli sono state molto vicine in questo difficile periodo.











