Lamberto Sposini, come sta oggi?/ L’ictus gli ha tolto la capacità di parola

Come sta oggi Lamberto Sposini? E’ la domanda che circola maggiormente in rete in queste ore dopo l’intervista di Mentana a Verissimo, che ha parlato del suo rapporto affettuoso col collega: “E’ stato un alter ego per lungo tempo e ci vogliamo molto bene. Il fatto che non sia stato e che non stia bene è un pensiero laterale che è sempre qui”. Lamberto Sposini, infatti, nel 2011 è stato colpito da un’emorragia cerebrale nello studio televisivo dove stava svolgendo le proprie mansioni giornalistiche ed è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Roma. Il giornalista della Rai e in seguito di Mediaset è stato costretto ad allontanarsi dai riflettori per procedere con una lunga riabilitazione, che chiaramente ha richiesto un certo impegno. Ad oggi Lamberto Sposini risulta molto attivo sui social, dove comunica con piacere coi tanti fan che continuano a seguirlo con affetto ed interesse.

Lamberto Sposini, come sta oggi?

Lamberto Sposini è lucido ma ha perso la capacità di parola. Si chiama, da un punto di vista tecnico, afasia. Capisce tutto perfettamente ma non riesce ad esprimersi nemmeno in forma scritta. Allora il giornalista comunica attraverso le immagini, postando foto e condividendo momenti di quotidianità o ricordi della sua vita che lo ritraggono insieme ad amici. Lamberto Sposini continua a coltivare i propri interessi, va al cinema e segue con grande apprensione la sua Juventus, insieme agli amici e ai familiari. Oltre a Mentana, Sposini è legato in particolar modo a Simona Ventura, un personaggio a cui sembra tenere molto. Un rapporto speciale lo ha anche con la seconda figlia Matilde, quindici anni, che come tutto il resto della famiglia gli sta accanto e lo accudisce.

Lamberto Sposini, rapporti cordiali con l’ex moglie Sabina

Lamberto Sposini era sposato con Sabina Donadio. I due, anche se non vivono più insieme, sono rimasti in rapporti ottimi. E’ stata lei a raccontare il momento difficile vissuto da Lamberto, con un’intervista a Vanity Fair. In quell’intervista Sabina lodò la mimica facciale dell’ex compagno, capace di esprimersi attraverso gli occhi. Il giornalista oggi vive vicino a Milano, supportato dai suoi affetti ma anche da una persona che lo assiste. L’altra figlia, Francesca, ha 30 anni e per sua stessa ammissione non ha avuto modo di essere molto presente nei suoi confronti. Nonostante le difficoltà Lamberto Sposini cerca di guardare avanti con entusiasmo e voglia di combattere, grato per l’affetto ricevuto da parenti, amici e fans.



© RIPRODUZIONE RISERVATA