Lamberto Sposini e Carolyn Smith/ Foto, “quelli belli come noi” e le loro battaglie

Lamberto Sposini riabbraccia Carolyn Smith. Il giornalista, che otto anni fa è stato colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale, ha pubblicato sui social un selfie molto speciale. L’ex conduttore de La Vita in Diretta si è mostrato al fianco della celebre giurata di Ballando con le Stelle. Poche parole ma dense di significato quelle usate da Lamberto Sposini per la didascalia della foto. «Quelli belli come noi». E può ben dirlo, visto che entrambi stanno combattendo due battaglie diverse. Lei lotta contro il cancro, lui per riprendersi da quel malore che ha inevitabilmente segnato la sua vita, oltre che la sua carriera. Ovviamente non poteva mancare il commento di Carolyn Smith, che infatti ha scritto: «Un immenso piacere di riabbracciarti!!!! Tuo sorriso mi riempie di gioia! Ti Voglio Bene». Ma tanti sono stati i commenti dei fan che sono sempre rimasti vicini, seppur virtualmente, ad uno dei giornalisti italiani più amati.

LAMBERTO SPOSINI E CAROLYN SMITH SI RIABBRACCIANO

Recentemente di Lamberto Sposini ha parlato in tv Mara Venier, che ad onor del vero non perde occasione per salutare il collega. Con lui conduceva quell’edizione de La Vita in Diretta in cui il giornalista fu sorpreso dal malore. Entrata a sorpresa durante una puntata di “Io e te”, la nuova trasmissione di Raiuno condotta da Pierluigi Diaco, la conduttrice ha ricordato il collega. «Io ho frequentato per la prima volta questo studio con te e Lamberto, devo a voi tantissimo. E ora sono fiero di riuscire a fare me stesso in tv», ha dichiarato Diaco. Parole che hanno emozionato Mara Venier, che ovviamente ha speso belle parole per Sposini. Enorme l’affetto in casa Rai per il giornalista, per questo non si spiega come mai ad otto anni da quel malore manchi ancora un accordo per il risarcimento, una vicenda di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane.

Visualizza questo post su Instagram Quelli belli come noi. Un post condiviso da Lamberto (@lamberto_sposini) in data: 10 Lug 2019 alle ore 6:13 PDT





