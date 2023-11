Lambertucci distrutta dalla giuria a Ballando con le stelle/ Piovono zero, Mammucari: “È imbarazzante!”

Rosanna Lambertucci nel mirino della giuria di Ballando con le stelle 2023: nuove critiche e due zero

Salva dalla possibile eliminazione grazie al ritiro di Lino Banfi, Rosanna Lambertucci torna in gara a Ballando con le stelle 2023 e si esibisce di fronte alla giuria nella quarta puntata. Ancora una volta però fioccano critiche, in modo particolare da Selvaggia Lucarelli, Mariotto e Fabio Canino.

È quest’ultimo, dopo aver dato il suo giudizio sull’esibizione, a fare una domanda provocatoria alla concorrente: “Devo dire che stasera si è mossa. Hai detto che stasera tu rispondi a tutto, allora voglio chiederti: chi è che qui balla peggio?“ Una domanda che però scatena mormorii in studio e l’opposizione di Carolyn Smith, che trova sbagliata questa domanda.

Selvaggia Lucarelli però incalza e, di fronte alle lamentele della concorrente, lancia la bomba con sarcasmo: “Perché sei andata a Storie Italiane ci hai dato dei ciccioni? Io intanto ho le ossa grosse!“ Rosanna Lambertucci nega di aver usato quella parola, e replica: “Se rimango in gara la prossima settimana torno con il metro e se misuro il girovita di Canino e Mariotto siamo sopra la regola della salute”. Arrivati al momento della votazione sia Mariotto che Selvaggia danno alla concorrente zero. La votazione e l’atteggiamento di parte della giuria scatenano prima le critiche di Sara Di Vaira, che invita la giuria ad avere modi più garbati con i concorrenti, poi di Teo Mammucari. Dalla sala delle stelle, attacca infatti i due giurati che hanno dato zero: “Inaccettabile! Dare 0 ad una donna di 78 anni è imbarazzante“.

