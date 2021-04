Lamborghini “Deve venirmi il ciclo, non sono incinta!”/ Zorzi “La mia voglia? Gilles”

Se in palapa vanno in scena gli scontri, è nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 che si fanno le vere risate. D’altronde il cast lo permette e non poco, a partire dalla conduttrice Ilary Blasi. È lei a dare il via alla gag che vede protagonista Elettra Lamborghini, alla quale infatti chiede cosa sta mangiando nel ben mezzo della diretta. Lei, col sorriso, si lascia andare alla confessione intima: “Dovrebbe arrivarmi il ciclo stasera perché a me viene lo stesso giorno ogni mese!” annuncia. La Blasi, imbarazzata, cerca di cambiare discorso, poi è Iva Zanicchi a lanciare la battuta: “Abbiamo capito dunque che Elettra non è incinta”. La Lamborghini, d’altra parte, tiene a sottolineare che “Bisogna sdoganare però, io non mi preoccupo a dirlo”.

Basta così? Assolutamente no, anzi. Ilary Blasi incalza, chiedendo poi a Tommaso Zorzi quale sia, invece, la sua voglia: “La mia voglia? Gilles Rocca, solo lui adesso!” taglia corto l’opinionista, confermando d’altronde l’apprezzamento già fatto in più occasioni all’Isola dei Famosi 2021.

