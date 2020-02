L’AMICA GENIALE 2/ Anticipazioni 10 febbraio: Lila e Elena fra violenze e addii

L’AMICA GENIALE 2, LA TRAMA DELLA SERIE TV

Al via L’amica Geniale 2 su Rai nella prima serata di oggi, lunedì 10 febbraio 2020, in prima Tv assoluta e in onda con i primi due episodi. La serie tv si intitola L’amica Geniale – Storia del nuovo cognome e ci rivelerà quanto accadrà nella vita delle due giovani protagoniste, Lila (Gaia Girace) e Elena (Margherita Mazzucco). Due mondi del tutto diversi, che ancora una volta seguiranno un destino drammatico, anche se in modo opposto. Ancora una volta a fare da guida saranno i romanzi di Elena Ferrante, riadattati per il piccolo schermo grazie ad una regia di Saverio Costanzo. La trama invece riprenderà da dove l’abbiamo lasciata nello scorso capitolo: ritroveremo le due ragazze impegnate nel vivere i loro 16 anni e di fronte ad un bivio. Lila in particolare si farà molte domande sulla propria identità, dopo aver accettato mal volentieri di assumere il cognome del marito. Sente che di aver perso in qualche modo un pezzo di se stessa e si chiede se non sia troppo tardi per riprendere in mano le redini della propria vita. Elena invece continua a rimanere con la testa china sui libri, ma l’amore busserà di nuovo alla sua porta con il volto di Nino Sarratore (Francesco Serpico). Un incontro che tra l’altro influenzerà in modo diretto il legame che lega le due amiche. A fare da contorno alla storia principale, tutti i volti e le famiglie che abbiamo già conosciuto in precedenza. Da un lato i Carracci e i Peluso, che anche se in modo diverso fanno parte del rione in cui si anima e si annulla allo stesso tempo l’esistenza delle due protagoniste. Dall’altra la scuola e le due icone di questo modo, grazie alla presenza della maestra Oliviero (Dora Romano) e della professoressa Galiani (Clotilde Sabatino). Due validi aiuti per Elena, che potrà così contare su due figure forti e di riferimento per poter continuare i suoi studi e sperare in una vita lontano dal rione, dalla polvere e soprattutto dalla violenza e dall’anonimato. E infine l’amore in tutte le sue sfaccettature. Quello senza futuro, come quello fra Elena e Antonio (Christian Giroso) e quello impossibile fra la ragazza e Nino. Ma anche quello violento, che Lila vivrà sulla propria pelle a causa della presenza imgombrante del marito Stefano (Giovanni Amura). In base a quanto rivelato dal regista nel comunicato Rai, dovremo aspettarci un salto temporale nel terzo episodio. In questa seconda stagione infatti ritroveremo le due protagoniste ancora nel pieno della loro adolescenza, ma presto le cose cambieranno. Le ritroveremo adulte, immperse negli anni Sessanta e in un periodo ribelle per gli italiani e lo Stivale in generale.

L’AMICA GENIALE 2 ANTICIPAZIONI DEL 10 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 1 – Mentre Lila si trova ad Amalfi per il suo viaggio di nozze, Elena si chiede ancora se la sua relazione con Antonio potrà continuare. A turbare i pensieri della giovane c’è anche lo studio, il suo rifugio preferito. Il ritorno di Lila però sarà un nuovo colpo al cuore per l’amica: sul suo volto ci sono dei lividi troppo vistosi. Anche se conducono vite diverse, le due ragazze si avvicinano di nuovo. Lila però medita anche vendetta contro Stefano. A scuola, Elena incontra invece Nino e scopre che ha maturato un forte interesse per la politica. E in un attimo si ritroverà ancora una volta affascinata e sedotta dalla sua figura, anche se preferirà non dire nulla all’amica.

EPISODIO 2 – Antonio e Elena sono in fase di rottura: la ragazza ha chiesto aiuto ai Solara per impedirgli di fare il servizio militare. Il ragazzo, scoprendolo, non potrà che sentirsi umiliato dal suo gesto. Stefano invece continua ad essere violento nei confronti della moglie e Lila sfoggia come sempre il suo animo ribelle, che le impedisce di considerarsi una sua sottoposta. Le liti sono all’ordine del giorno e in qualche modo la ragazza cercherà persino di provocarne un’altra, facendo esporre una sua foto in un negozio di abiti da sposa. Arrivate le vacanze, Elena riesce a portare a casa una promozione nonostante i voti non sempre promettenti.



