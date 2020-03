L’AMICA GENIALE 2 / Anticipazioni 2 marzo: i segreti di Lila nel finale di stagione

L’AMICA GENIALE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 2 marzo 2020, andranno in onda gli ultimi due episodi de L’amica geniale 2 in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Il ritorno” e “La fata blu“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Nino (Francesco Serpico) confessa ad Elena (Margherita Mazzucco) di aver baciato Lila (Gaia Girace), ma la ragazza mente all’amica e nega di aver parlato della cosa con Sarratore. Pinuccia (Federica Sollazzo) invece è tornata a casa con Rino (Gennaro De Stefano) per non dover accettare i suoi sentimenti per Bruno (Francesco Russo), che di contro ha una cotta pr Elena. Dopo aver negato di volerlo rivedere, Lila accetta l’invito di Nino a raggiungerli al bar, con la scusa di telefonare al marito. Ore dopo, Lila si allontana per parlare con Stefano e Nino la raggiunge. Elena decide di andarli a cercare e così li sorprende, di nascosto, a baciarsi in uno stanzino. I due ragazzi iniziano ad avere una relazione fatta di sorrisi e anche di gelosia. Quando Nino riceve una lettera di Nadia, Lila gli chiede di lasciarla. Poi cambia idea e decide di ritornare a Napoli con Stefano, ma Nino consegna ad Elena la lettera d’addio scritta per la fidanzata. Così Lila decide di rimanere, saluta Stefano con affetto per non farlo insospettire e poi ritorna da Nino. Dopo aver rifiutato le avances di Bruno, Elena inizia a manifestare il suo fastidio all’amica per la sua storia segreta. Lila però le chiede di mentire alla madre, fingere che ci sia una festa dalla Oliviero per avere la possibilità di trascorrere la notte con Sarratore. Quella sera, Elena decide di concedersi a Donato (Emanuele Valenti) e poi lo minaccia di dire tutto ai Solara se solo oserà avvicinarla ancora. Quando Michele (Alessio Gallo) sorprende Lila e Nino a tenersi per mano, Stefano ritorna al mare per affrontare la moglie.

Con la sua sfacciataggine, la ragazza ammette di essersi innamorata di Nino, ma Stefano preferisce credere che si tratti solo di un nuovo affronto. Ritornate a casa, le due amiche si perdono di vista ed Elena decide di andare a trovare Lila solo dopo aver scoperto che ha preteso di andare a lavorare nel negozio di scarpe. Scopre così che ha ancora una relazione con Nino, con cui intende trasferirsi in un appartamento in città. Aspetta un figlio suo. Lila trova la forza di lasciare Stefano, che incredulo va a chiedere il conforto della famiglia della moglie. Dato che Elena nel frattempo è partita per Pisa per tentare di entrare alla Normale, tutti concludono che Lila l’abbia accompagnata. Michele non ci crede: incarica Antonio (Christian Giroso), distrutto mentalmente dal fronte, di scoprire dove si trova. Giorni dopo, Nino decide di andarsene di casa dopo una lite con Lila e quando torna indietro viene picchiato con forza da Antonio. Quest’ultimo preferisce non dire nulla a Michele ed Enzo (Giovanni Buselli) riporta a casa Lila, dopo averle rivelato di essere innamorato di lei da sempre. I due fanno un patto: se Stefano le metterà le mani addosso, Enzo la porterà via con sè. Non appena varcata la soglia, Lila annuncia subito al marito di essere in dolce attesa e che il figlio non è suo.

L’AMICA GENIALE 2 ANTICIPAZIONI DEL 2 MARZO 2020

EPISODIO 7, “IL RITORNO” – Elena è riuscita ad entrare alla Normale di Pisa ed ha trovato nella nuova città la sua dimensione. In occasione delle vacanze di Pasqua, decide di ritornare nel rione e scopre che ci sono stati tanti cambiamenti. Anche in Lila, che ha ormai perso l’animosità di tempo e che si è ritrovata a riversare tutto nel nuovo nascituro. La ragazza però teme che Stefano possa trovare i suoi diari segreti e decide di affidarli all’amica, con la promessa che non leggerà mai quelle pagine. Elena però infrange il patto ed inizia a leggere…

“EPISODIO 8, “LA FATA BLU” – Elena sta per affrontare un grande passo: scrivere il suo primo romanzo. Sarà Pisa a fare da sfondo ai suoi pensieri, anche se i ricordi del rione e dell’infanzia vissuta fra polvere e povertà continua a ritornarle in mente. Per la prima volta sembra aver persino trovare l’amore grazie a Pietro Airota, il figlio di un professore di università. Il ragazzo le farà persino un regalo importante in occasione della sua laurea: un anello di fidanzamento. In segno del suo amore, Elena decide di affidarsi il manoscritto e torna a Napoli per festeggiare con la famiglia. Scopre così che Lila ha una nuova vita.



